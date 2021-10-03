В Гидрометцентре заявили о завершении бархатного сезона на курортах России

18:01 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: ТАСС

Море на курортах Краснодарского края и Крыма остыло до 16-21 градуса тепла, бархатный сезон можно считать завершившимся, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС.

По его словам, на юг европейской части страны поступают холодные воздушные массы, и бархатный сезон можно считать завершившимся.

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«Температура воды в Анапе всего лишь 16 градусов, в Феодосии, Евпатории — 17 градусов, в Геленджике — 18 градусов, в Алуште, Ялте и Туапсе — 19 градусов, в Сочи — 21 градус», — сообщил метеоролог.

При этом он отметил, что температура воздуха днём на курортах Кубани и Крыма ещё комфортная — до 17-19 градусов тепла.

Ранее в Росгидромете сообщили, что с октября по март на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений, на остальной территории России — около нормы.

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