В Китае назвали уровень охвата деревень сервисами доставки

09:41 Автор: Иван Антонов, Пекин

К настоящему моменту территория Китая, включая сельские районы, практически полностью покрыта службами доставки, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Главное почтовое управление страны.

Стационарные почтовые отделения работают в каждом без исключения населённом пункте Китая, отметили в ведомстве. При этом сервисы быстрой доставки функционируют в 98 процентах городских и деревенских поселений.

Во многом благодаря этому в последнее время наблюдается заметный рост торговли между сельскими районами и мегаполисами Китая, говорится в материале. В период с января по август 2021 года с помощью служб доставки по линии «город-деревня» было перевезено более 28 миллиардов разного рода посылок, что на 30 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в Госуправлении.

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Сумма отправлений достигла почти 1,5 триллиона юаней (более 215 миллиардов долларов). Село в основном отправляет в город фермерскую продукцию, прежде всего, еду и сырьё. В обратном направлении движутся товары повседневного спроса, электроника, одежда и так далее.

В июле премьер Госсовета КНР Ли Кэцян объявил о том, что правительство будет поддерживать развитие торговли между городом и деревней. В этих целях планируется активно внедрять новейшие технологии, в том числе Интернет пятого поколения, искусственный интеллект и другие. Кроме этого, государство поможет со строительством складов и холодильных установок для более удобной сортировки и хранения фермерских продуктов питания.

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