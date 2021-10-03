В Москве открыли корнеры по ранней диагностике когнитивных изменений

Вадим Карасев

В Москве в рамках проекта благотворительного фонда "Память поколений" на четырех станциях метрополитена открылись корнеры по ранней диагностике когнитивных изменений. Пройти тестирование в них может любой желающий и абсолютно бесплатно.



Инициатива получила название Деменция.net. Речь идет о мерах профилактики таких заболеваний, как деменция и болезнь Альцгеймера. Это особенно актуально, учитывая, что они "молодеют" и приобретают формат эпидемии.

Флагманский корнер проекта размещен на станции "Курская", открывал его знаток Александр Друзь. Всем гостям мероприятия предложили сразу пройти тестирование.

Вылечить когнитивные заболевания практически невозможно, но благодаря ранней диагностике их можно значительно задержать в развитии или даже предупредить на ранней стадии. Фонд "Память поколений" осуществляет борьбу с ними в рамках направления "Активное долголетие".