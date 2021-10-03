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Волонтеры Победы провели онлайн-урок к 75-летию завершения Нюрнбернского процесса

Волонтеры Победы провели онлайн-урок к 75-летию завершения Нюрнбернского процесса

Организация "Волонтеры Победы" провела онлайн-урок к 75-летию со дня окончания Нюрнбергского процесса. В пресс-релизе отмечается, что в ходе мероприятия включения велись сразу из четырех мест: Музея Победы на Поклонной горе, мемориалов в Крыму, городе-герое Сталинграде и Государственного музея Аушвиц-Биркенау в Польше.

В этих местах находится наибольшая доказательственная база военных преступлений Третьего Рейха. Участникам урока рассказали, кого и за что судили в Нюрнберге, почему этот процесс называют "судом народов", кто был главным обвинителем от СССР.

К зрителям обратилась жительница блокадного Ленинграда Ирина Георгиевна Булина. Сейчас ей 88 лет, трагедию блокады она застала хотя и ребенком, но в осознанном возрасте – и она до сих пор помнит подробности трагедии, которая разыгралась по вине нацистов.

"По сей день заводятся уголовные дела по совершенным нацистами преступлениям. Мы должны помнить нашу историю, не забывать подвиги, совершенные во имя мира. И очень ценно, что зрителями урока стали более 90 000 человек, а к его созданию присоединились добровольцы и историки не только в разных уголках России, но и за рубежом", – сказала лидер Волонтеров Победы Ольга Амельченкова.

Посмотреть запись урока можно в группе движения в социальной сети "ВКонтакте".

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По материалам: uposters.ru

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