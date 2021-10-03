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Зеленский пообещал заняться возвращением Саакашвили на Украину

Зеленский пообещал заняться возвращением Саакашвили на Украину

19:23  Автор: Марьям Гулалиева



Киев приложит все усилия для возвращения задержанного в Грузии Михаила Саакашвили на Украину, заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге в Трускавце. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС.

В пятницу стало известно, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в стране и переведён в пенитенциарное учреждение.  Позже грузинский омбудсмен Нино Ломджария сообщила, что он объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом.

Власти Грузии заявили, что Саакашвили прибыл в страну для совершения госпереворота


В последнее время Саакашвили проживал на Украине. В ходе подготовки Грузии к муниципальным выборам, которые прошли 2 октября, он неоднократно заявлял о намерении приехать на родину, несмотря на грозящий ему арест.

«Я постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины», — сказал Зеленский. Он отметил, что «Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается».

«Мы все будем этим заниматься», — добавил украинский президент. Он заявил, что в этот процесс будут вовлечены как министерства иностранных дел, так и премьер-министры обеих стран.

Ранее в прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили на родине осуждён по двум уголовным делам, в связи с этим надзорное ведомство не видит необходимости предъявлять ему в ускоренные сроки новое обвинение по делу о незаконном пересечении госграницы. 



#Украина


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# В мире / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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