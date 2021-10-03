Звездный Instagram: парижские заметки, осенние прогулки и фото с детьми

Вадим Карасев

В нашей традиционной подборке смотрим, как наши герои провели очередную неделю. Кто-то рванул в Париж на модные показы, кто-то уже успел соскучиться по теплому морю, ну а кто-то, наоборот, наслаждается красотой осенних пейзажей.

Ким Кардашьян предпочла домашний досуг и, кажется, попыталась разделить любовь ее старшей дочери Норт к переводным татуировкам, ну а Елизавета Пескова погуляла на "императорской" свадьбе в Санкт-Петербурге, где на этой неделе прошло венчание князя Георгия Романова и Ребекки Беттарини.

Итак, смотрим, как звезды встречают октябрь!





Наталья Ионова





Тьерри Мюглер, Ирина Шейк и Рикардо Тиши





Кристина Асмус





Елена Перминова





Гвинет Пэлтроу с сыном





Милла Йовович





Вера Брежнева





Наталья Подольская





Светлана Бондарчук





Виктория Шелягова





Юлия Пересильд





Юлия Высоцкая





Алеся Кафельникова





Антуан Арно и Наталья Водянова





Потап и Настя Каменских





Регина Тодоренко





Полина Гагарина





Риз Уизерспун





Эшли Грэм





Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино





Ким Кардашьян с дочерью Норт





Дина Саева





Клава Кока





Тина Канделаки





Эмили Ратажковски





Мадонна





Бейонсе





Алсу





Меган Фокс





Эмбер Херд





Надежда Оболенцева





Максим Виторган и Нино Нинидзе





Кристина Романова





Светлана Устинова





Паулина Андреева и Федор Бондарчук





Юлия Снигирь и Джорджио Армани





Настя Ивлеева





Тина Кунаки





Матильда Шнурова





Кьяра ФерраньиАнастасия РешетоваТиматиНаталья Давыдова, Рената Литвинова и Ксения Соловьева





Стефания МаликоваВиктория ЛопыреваМаша ФедороваМэдди ЗиглерАнна НетребкоНаталья ЯкимчикТатьяна Навка с дочерью Надей и певицей ЖасминИзабель ГуларНюша с дочерью СимбойЛени КлумКристина Орбакайте и Михаил ЗемцовОльга КуриленкоДмитрий ШепелевЯна РудковскаяВенсан Кассель и Тина КунакиЕлизавета ПесковаСплетник