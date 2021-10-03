Звездный Instagram: парижские заметки, осенние прогулки и фото с детьми
Сегодня, 20:50 Вадим Карасев
В нашей традиционной подборке смотрим, как наши герои провели очередную неделю. Кто-то рванул в Париж на модные показы, кто-то уже успел соскучиться по теплому морю, ну а кто-то, наоборот, наслаждается красотой осенних пейзажей.
Ким Кардашьян предпочла домашний досуг и, кажется, попыталась разделить любовь ее старшей дочери Норт к переводным татуировкам, ну а Елизавета Пескова погуляла на "императорской" свадьбе в Санкт-Петербурге, где на этой неделе прошло венчание князя Георгия Романова и Ребекки Беттарини.
Итак, смотрим, как звезды встречают октябрь!
Наталья Ионова
Тьерри Мюглер, Ирина Шейк и Рикардо Тиши
Кристина Асмус
Елена Перминова
Гвинет Пэлтроу с сыном
Милла Йовович
Вера Брежнева
Наталья Подольская
Светлана Бондарчук
Виктория Шелягова
Юлия Пересильд
Юлия Высоцкая
Алеся Кафельникова
Антуан Арно и Наталья Водянова
Потап и Настя Каменских
Регина Тодоренко
Полина Гагарина
Риз Уизерспун
Эшли Грэм
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
Ким Кардашьян с дочерью Норт
Дина Саева
Клава Кока
Тина Канделаки
Эмили Ратажковски
Мадонна
Бейонсе
Алсу
Меган Фокс
Эмбер Херд
Надежда Оболенцева
Максим Виторган и Нино Нинидзе
Кристина Романова
Светлана Устинова
Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Юлия Снигирь и Джорджио Армани
Настя Ивлеева
Тина Кунаки
Матильда Шнурова
Кьяра Ферраньи
Анастасия Решетова
Тимати
Наталья Давыдова, Рената Литвинова и Ксения Соловьева
Стефания Маликова
Виктория Лопырева
Маша Федорова
Мэдди Зиглер
Анна Нетребко
Наталья Якимчик
Татьяна Навка с дочерью Надей и певицей Жасмин
Изабель Гулар
Нюша с дочерью Симбой
Лени Клум
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов
Ольга Куриленко
Дмитрий Шепелев
Яна Рудковская
Венсан Кассель и Тина Кунаки
Елизавета Пескова
Сплетник
По материалам: spletnik.ru