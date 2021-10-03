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Звездный Instagram: парижские заметки, осенние прогулки и фото с детьми

Звездный Instagram: парижские заметки, осенние прогулки и фото с детьми

В нашей традиционной подборке смотрим, как наши герои провели очередную неделю. Кто-то рванул в Париж на модные показы, кто-то уже успел соскучиться по теплому морю, ну а кто-то, наоборот, наслаждается красотой осенних пейзажей.

Ким Кардашьян предпочла домашний досуг и, кажется, попыталась разделить любовь ее старшей дочери Норт к переводным татуировкам, ну а Елизавета Пескова погуляла на "императорской" свадьбе в Санкт-Петербурге, где на этой неделе прошло венчание князя Георгия Романова и Ребекки Беттарини.

Итак, смотрим, как звезды встречают октябрь!


Наталья Ионова


Тьерри Мюглер, Ирина Шейк и Рикардо Тиши


Кристина Асмус


Елена Перминова


Гвинет Пэлтроу с сыном


Милла Йовович


Вера Брежнева


Наталья Подольская


Светлана Бондарчук


Виктория Шелягова


Юлия Пересильд


Юлия Высоцкая


Алеся Кафельникова


Антуан Арно и Наталья Водянова


Потап и Настя Каменских


Регина Тодоренко


Полина Гагарина


Риз Уизерспун


Эшли Грэм


Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино


Ким Кардашьян с дочерью Норт


Дина Саева


Клава Кока


Тина Канделаки


Эмили Ратажковски


Мадонна


Бейонсе


Алсу


Меган Фокс


Эмбер Херд


Надежда Оболенцева


Максим Виторган и Нино Нинидзе


Кристина Романова


Светлана Устинова


Паулина Андреева и Федор Бондарчук


Юлия Снигирь и Джорджио Армани


Настя Ивлеева


Тина Кунаки


Матильда Шнурова


Кьяра Ферраньи
Анастасия Решетова
Тимати
Наталья Давыдова, Рената Литвинова и Ксения Соловьева


Стефания Маликова
Виктория Лопырева
Маша Федорова
Мэдди Зиглер
Анна Нетребко
Наталья Якимчик
Татьяна Навка с дочерью Надей и певицей Жасмин
Изабель Гулар
Нюша с дочерью Симбой
Лени Клум
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов
Ольга Куриленко
Дмитрий Шепелев
Яна Рудковская
Венсан Кассель и Тина Кунаки
Елизавета Пескова
Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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