15 лауреатов дают мастер-классы на Всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2021»

В Ростове-на-Дону стартовало испытание «Мастер-класс» для лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021». Оно проходит в Ростовском государственном музыкальном театре. Финалисты демонстрируют профессиональное мастерство в области презентации и трансляции инновационного педагогического опыта, а также отвечают на вопросы групп Большого, родительского и ученического жюри, информирует Минпросвещения России.

«Прежде всего, на мастер-классе важно показать знание предмета – глубокое, фундаментальное. Я всегда приветствую тех педагогов, которые глубоко знают предмет, науку, потому что сейчас нельзя цитировать известные факты, очень важно самому погружаться. Второе – конечно, очень важна манера подачи материала, чтобы было общение. Когда школьники или студенты чувствуют, что преподаватель с ними в контакте, ребята усваивают материал гораздо лучше», – сказал председатель Большого жюри, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова профессор Виктор Садовничий.

Виктор Садовничий также отметил, что сегодня очень важно наличие самого современного оборудования в школьных лабораториях, где изучаются предметы естественно-научного цикла.

«Сейчас естественно-научные предметы нельзя уже преподавать «мелом». Важно, чтобы во всех школах нашей страны кабинеты были оснащены современным оборудованием. Я не говорю о компьютерах: это другая тема – очевидная. Есть другое оборудование, которое очень нужно, – лабораторное, например», – подчеркнул ректор МГУ имени М.В. Ломоносова.

По итогам второго очного тура («Классный час», «Мастер-класс») жюри выберет пятёрку призёров конкурса, имена которых станут известны 3 октября. Они примут участие в итоговом конкурсном испытании «Пресс-конференция «Вопрос учителю года». Оно пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров: представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.

С 4 по 10 октября пройдёт Неделя учителя, которая будет включать в себя мероприятия, посвящённые профессии учителя и направленные на её популяризацию. Педагоги примут участие в известных теле- и радиопроектах. Кульминацией Недели учителя станет первый Всероссийский форум классных руководителей, который состоится 9–10 октября в Москве.

Победитель конкурса «Учитель года России – 2021» будет награждён на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

Следить за трансляцией испытаний федерального этапа можно на официальном канале Министерства просвещения Российской Федерации на видеохостинге YouTube, в официальном сообществе конкурса в соцсети «ВКонтакте» и на сайте конкурса «Учитель года России – 2021».

Всероссийский конкурс «Учитель года России» был и остаётся одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Конкурс важен не только для педагогических работников, он становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей стране достижения системы образования и перспективы её развития.

Конкурс всегда был в фокусе внимания руководства страны, и в настоящий момент развитие педагогического состязания определяется поручениями Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе встречи с лауреатами конкурса 2020 года Президент высказал пожелание модернизировать конкурс таким образом, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит 32-й раз. Испытания федерального этапа организованы в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаила Гурова в конкурсе «Учитель года России – 2020», финал которого проходил в Волгограде.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».