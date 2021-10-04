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Бумажная магия: обряды на удачу с простыми фигурками оригами

Бумажная магия: обряды на удачу с простыми фигурками оригами

Даже простая бумага в умелых руках оживает, помогая притянуть в жизнь удачу и процветание. С помощью простых фигурок оригами можно запросто создать счастливое будущее, в котором нет места неудачам и пробелам.


Существует множество талисманов, способных привлечь удачу, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют создать для себя сильный амулет, способный притянуть счастье в дом. Простой и действенный способ не займет много времени, а готовое изделие изменит жизнь к лучшему.

1. Оригами — древня китайская техника, с помощью которой можно не только улучшить мелкую моторику, но и привлечь в жизнь удачу. Найти схемы оригами не составит труда, и для обряда потребуется одна из самых простых фигурок — кораблик. Его складывают из цветной бумаги любимого цвета, настраиваясь на мысли об успехе.

Готовое изделие заговаривают следующими словами: «Корабль удачи по моей реке жизни плывет, со всех берегов счастье собирает, мне отправляет». После этого кораблик прячут в укромное место в доме или носят с собой, чтобы удача не покидала в нужный момент.

2. Привлечь удачу поможет и оригами в виде самолетика. Его мастерят, настроившись на привлечение удачи, а после пускают в полет, шепча: «Самолетик улетает, невзгоды мои забирает, удачу возвращает». Такой обряд лучше всего проводить в ветреную погоду, чтобы самолетик улетел как можно дальше.

3. Оригами-собачка станет отличным талисманом удачи, если смастерить ее и повесить рядом со входной дверью. Во время изготовления талисмана проговаривают: «Дом мой охраняй, невзгоды от порога прогоняй». На обратной стороне оригами нужно написать слово «удача», чтобы она не прошла стороной.

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По материалам: dailyhoro.ru

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