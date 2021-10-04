Быстрые заговоры на покупку: как сделать так, чтобы деньги вернулись и приумножились

Вадим Карасев

Мы каждый день посещаем магазины и покупаем разные товары, опустошая свои кошельки и счета. Быстрые заговоры помогут привлечь в жизнь деньги и вернуть потраченное сторицей, если применять их каждый раз перед оплатой.

Каждая покупка не только будет в радость, но и поможет привлечь деньги, если выучить простые заговоры. Эксперты сайта dailyhoro. ru рекомендуют записать один из них на листке бумаги и вложить в кошелек, чтобы каждый раз деньги возвращались на свое законное место.

1. Перед тем, как оплатить выбранные товары, про себя произносят: «Все потраченное себе возвращаю». После этого платят левой рукой, а сдачу забирают правой, размещая купюры и мелочь по своим отсекам.

2. Выбранные товары в корзинке пересчитывают и произносят шепотом: «Каждая покупка деньги из кошелька тянет, меня финансового благополучия лишает. Как покупками пользоваться начну, так и деньги назад верну». Оплачивая товар на кассе, представляют, как деньги вновь возвращаются в кошелек.

3. Перед тем, как оплатить крупную покупку, мысленно произносят: «Деньги назад возвращаются». После приобретения до покупки дотрагиваются правой рукой, приговаривая: «Каждая копейка ко мне вернется да с собой еще пару прихватит».

4. Приобретая товары, тщательно отсчитывают деньги, про себя приговаривая: «Как деньги от себя отрываю, так и назад их забираю». Если кассир дает сдачу, ее не тратят и кладут в правый карман. По дороге домой в него запускают руку, перебирают деньги и произносят: «Домой иду, деньги к себе маню».

5. Перед выходом из дома деньги в кошельке пересчитывают или смотрят в приложении на остаток счета. У порога оставляют монету или купюру со словами: «За покупками отправляюсь, деньги на пороге оставляю. Сколько потрачу, столько и верну». Монету или купюру после возвращения кладут в кошелек со словами: «С покупками иду, деньги возвращаю, кошелек звоном монет наполняю».