Цена на энергетический уголь в Европе обновила многолетний рекорд

Вадим Карасев

Цена на энергетический уголь в Европе выросла на прошлой неделе до $232,2 за тонну. Таким образом, она достигла рекорда как минимум за 20 лет, сообщает международное ценовое агентство Argus.

"Стоимость энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг в Северо-Западной Европе за прошедшую неделю выросла на 16,5%, до 232,2 доллара за тонну (cif Амстердам — Роттердам — Антверпен), достигнув самого высокого уровня как минимум за последние двадцать лет. Цена на топливо превысила примерно на 6% предыдущий рекорд, установленный в 2008 году", — говорится в обзоре организации.

По мнению аналитика Forbes Дэвида Блэкмона, рекордный скачок цен на газ в мире может спровоцировать переход многих тепловых электростанций на нефть или уголь и это повысит стоимость ресурсов. Но в случае с Европой такой вариант проблематичен из-за широкого использования зеленой энергии и закрытия подавляющего большинства угольных и газовых электростанций.

Ранее Ruposters писал, что в Европе рекордно подорожало электричество из-за отсутствия ветра.