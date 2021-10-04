Центризбирком зарегистрировал 60 депутатов Госдумы по федеральному округу

Тема: Выборы 17-19 сентября 2021 года

12:09 Автор: Мария Соколова

Центризбирком на заседании 4 октября зарегистрировал 60 депутатов Госдумы VIII созыва, избранных по федеральному избирательному округу.

29 сентября комиссия приняла постановление о передаче вакантных мандатов. Всего от мест в Госдуме отказались 72 депутата, из них 66 единороссов, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Ларов, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Также от мандатов отказались три выигравших кандидата от КПРФ, два — от «Новых людей» и один — от ЛДПР.

ЦИК подтвердил нарушения по 30 обращениям

На заседании 29 сентября ЦИК зарегистрировал 153 депутата и на заседании 3 октября — ещё 60, из них 54 кандидата от партии «Единая Россия». Например, депутатами Госдумы станет общественный деятель Мария Бутина и замминистра труда Ольга Баталина, уже написавшая заявление об увольнении с прежней должности. Этим 60 депутатам выдали удостоверения об избрании.

Таким образом, зарегистрировано 213 депутатов по федеральному округу. Осталось зарегистрировать ещё 12 человек, которые отказались от переданных им мандатов. Они будут переданы следующим зарегистрированным кандидатам из федерального списка кандидатов. Все вакантные мандаты принадлежат «Единой России».

#выборы в Госдуму

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