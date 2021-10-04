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День Кондрата: приметы праздника и обряды на финансовое благополучие

День Кондрата: приметы праздника и обряды на финансовое благополучие

Существует множество народных праздников, которые отмечают по сей день. Не стало исключением и торжество, названное в народе «днем Кондрата». В этот праздник каждый сможет привлечь денежное благополучие и попрощаться с проблемами.


4 октября пройдет день Кондрата, и в этот праздничный день люди испокон веков привлекали деньги. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с приметами праздничного дня, а также не упустить возможность провести обряды, способные изменить жизнь к лучшему.

Приметы на день Кондрата


По примете в день праздника достаток к тому в дом постучится, кто без дела не сидит.
В день праздника удобряли землю, чтобы не остаться без достатка в будущем году.
Погода теплая — деньги в дом придут. Холодная — заговоры от воров читают, чтобы беды отвести.
На Кондрата иней на траве — деньги в избе.
Ясное небо — не останешься без хлеба.
Звезды яркие сияют — им монеты показывают и в кошелек складывают. Сколько звезд насчитано, столько и денег в дом придет.
Шишку в дом принести — деньги привлечь, бедность отпугнуть.
Молодой месяц на небе показался — ему монету на откуп дают, чтобы бедности не видать.

Обряды на деньги в праздничный день

1. На Кондрата с утра из дома выходят и кладут под порог монету, приговаривая: «По следам моим деньги идут, в дом заходят, счастье приносят». После этого отправляются по своим делам, а по возвращении монету забирают и кладут в копилку, чтобы быстро накопить на нужную покупку.


2. В день праздника перед началом каждого дела в карман кладут монету, приговаривая: «Труд оплачен, бедность с порога уходит». Эти монеты не тратят, а помещают в полотняный мешочек и вешают у входной двери. Чем больше «заработано» монет, тем больше денег придет в жизнь.

3. Считается, что в праздничный день платить нужно даже за самую простую работу, и в семьях было принято давать монету на каждую просьбу. Передавая деньги, приговаривают: «Деньги в семью возвращаются. Каждый свой вклад привносит». В конце дня деньги собирают и кладут в копилку, чтобы достаток оставался в семье.

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По материалам: dailyhoro.ru

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