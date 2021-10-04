Доля просроченных кредитов россиян обновила исторический минимум

Вадим Карасев

Доля просроченных свыше 90 дней кредитов у жителей России по итогам августа сократилась на 0,1 процентного пункта — до 4,4%. Таким образом, эти значения установили новый исторический минимум, следует из материалов ЦБ.

Однако в денежном выражении объемы "просрочки" за июль выросли на 0,2%, до 1,025 трлн рублей. Исторический максимум этого показателя зафиксировали в мае текущего года — тогда просроченные долги россиян достигли 1,031 трлн рублей.

Причины такой разнонаправленной динамики в том, что люди продолжают брать кредиты ускоренными темпами. По данным регулятора, общий долг граждан перед банками на 1 сентября составил рекордные 23,1 трлн рублей, за месяц увеличившись на 2,1%.

ЦБ обеспокоен ростом потребкредитования в стране и принимает меры по его охлаждению, вернув надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным ссудам на "доковидный" уровень и ужесточив другие условия. Кроме потребительских, жители РФ активно берут жилищные займы — ипотечный портфель банков в прошлом месяце вырос на 1,7%, до рекордных 10,95 трлн рублей.

