Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Доля просроченных кредитов россиян обновила исторический минимум

Доля просроченных кредитов россиян обновила исторический минимум

Доля просроченных свыше 90 дней кредитов у жителей России по итогам августа сократилась на 0,1 процентного пункта — до 4,4%. Таким образом, эти значения установили новый исторический минимум, следует из материалов ЦБ.

Однако в денежном выражении объемы "просрочки" за июль выросли на 0,2%, до 1,025 трлн рублей. Исторический максимум этого показателя зафиксировали в мае текущего года — тогда просроченные долги россиян достигли 1,031 трлн рублей.

Причины такой разнонаправленной динамики в том, что люди продолжают брать кредиты ускоренными темпами. По данным регулятора, общий долг граждан перед банками на 1 сентября составил рекордные 23,1 трлн рублей, за месяц увеличившись на 2,1%.

ЦБ обеспокоен ростом потребкредитования в стране и принимает меры по его охлаждению, вернув надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным ссудам на "доковидный" уровень и ужесточив другие условия. Кроме потребительских, жители РФ активно берут жилищные займы — ипотечный портфель банков в прошлом месяце вырос на 1,7%, до рекордных 10,95 трлн рублей.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Доля просроченных кредитов россиян обновила исторический минимум
Доля просроченных кредитов россиян обновила исторический минимум
Карди Би стала звездой Недели моды в Париже — все благодаря очень ярким нарядам
Карди Би стала звездой Недели моды в Париже — все благодаря очень
Власти Карачаево-Черкесии за три года намерены создать в 13 детских садах республики более 1 тыс. мест
Власти Карачаево-Черкесии за три года намерены создать в 13 детских
В Пензенской области стартовал фестиваль-конкурс агитбригад
В Пензенской области стартовал фестиваль-конкурс агитбригад
«Орлёнок» примет Всероссийский юношеский педагогический форум
«Орлёнок» примет Всероссийский юношеский педагогический форум
В Ульяновском педуниверситете продолжится работа Центра консультативной помощи родителям
В Ульяновском педуниверситете продолжится работа Центра
Российские школы продолжат работу в очном режиме
Российские школы продолжат работу в очном режиме
Российская команда выступит на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics
Российская команда выступит на XIII Международной олимпиаде Romanian
В Республике Алтай стартует конкурс 3D-моделирования
В Республике Алтай стартует конкурс 3D-моделирования
В России впервые пройдёт Неделя учителя
В России впервые пройдёт Неделя учителя
В регионах СКФО за ближайшие три года планируют создать более 20 детских технопарков «Кванториум»
В регионах СКФО за ближайшие три года планируют создать более 20
Нобелевскую премию присудили за объяснение ключевых принципов работы нервной системы человека
Нобелевскую премию присудили за объяснение ключевых принципов работы

Топ на сегодня

"Лежит в кислородной маске": СМИ сообщили об ухудшении состояния Гузеевой
"Лежит в кислородной маске": СМИ сообщили об ухудшении
Звездный Instagram: парижские заметки, осенние прогулки и фото с детьми
Звездный Instagram: парижские заметки, осенние прогулки и фото с
Битва платьев: Дуа Липа против Изабель Юппер
Битва платьев: Дуа Липа против Изабель Юппер
Россиян предупредили о новом мошенничестве с QR-кодами
Россиян предупредили о новом мошенничестве с QR-кодами
Кинопоиск предложил россиянам украинский триллер "Позывной Бандерас" с пропагандой о войне с Россией
Кинопоиск предложил россиянам украинский триллер "Позывной

Еще по теме

Долги россиян достигли 4 трлн рублей?
Просроченные долги россиян превысили триллион рублей
Банковские долги россиян превысили 14 трлн рублей
Долги россиян по кредитам достигли 15 трлн рублей