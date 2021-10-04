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Гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые запустили с подводной лодки

Гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые запустили с подводной лодки

Военные Северного флота РФ провели первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки. Все предыдущие стрельбы проводились с надводных кораблей.

"Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря", - говорится в сообщении Минобороны.

Пуск признан успешным: ракета поразила цель, а данные объективного контроля подтвердили, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам. Военное ведомство опубликовало видео запуска ракеты.

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По материалам: uposters.ru

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