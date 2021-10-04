Гороскоп Павла Глобы на неделю с 4 по 10 октября 2021 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из самых известных астрологов России и ближнего зарубежья. Его прогнозы помогают тысячам людей по всему миру правильно планировать свои дела согласно настроению звезд.

Эксперт дал свой прогноз на эту неделю, а портал Woman’s day поделился с нами этими советами. Настало время узнать, чем же будет уникальна эта неделя с 4 по 10 число, как можно привлечь удачу в ближайшие несколько дней, а самое главное — как ее можно будет удержать рядом.

Овен

Людям, рожденным под этим Знаком Зодиака, придется сконцентрироваться на решении семейных и любовных неурядиц. Не исключено, что мнения по какому-то простому вопросу между Овнами и их вторыми половинками разойдутся. В такой ситуации нужно быть осторожнее со словами. Что касается финансовой сферы, то сейчас лучше не брать займы и кредиты, не заниматься поисками новой работы и не открывать новый бизнес. Нужно заниматься привычными делами. Также стоит постараться постараться устранить негативные привязки.

Телец

У Тельцов начинается благоприятное время для энергетических чисток, отдыха и легких физических упражнений. Нужно заниматься свои здоровьем, бороться с вредными пищевыми привычками. В отношениях людей этого Знака ждет приятное и теплое время, в которое вторая половинка будет чаще прислушиваться к их мнению. Одиноким Тельцам также улыбнется удача. В то время как в амурных делах Тельцам будет везти, в работе и финансах лучше немного попридержать коней. Не стоит тратить много денег и надеяться на легкий заработок.

Близнецы

Самые благоприятные дни для Близнецов — 6 и 7 октября. Что касается опасных дней, то таковыми будут 4, 5 и 10 число. В трудные дни астролог советует Близнецам фокусироваться на поисках новой работы и увлечений. Также очень важно бороться со страхами. В этом людям данного Знака помогут специальные молитвы и заговоры. Не нужно сдерживаться, если чувства и эмоции зашкаливают, а также если они положительны. Можно смело говорить людям добрые слова, делать комплименты. Это очень важно, поскольку так Близнецы смогут поднять настроение не только окружающим, но и самим себе.

Рак

Новая неделя начнется с очень яркой и позитивной ноты. Понедельник станет днем оптимизма и удачи, поэтому 4 октября лучше не отлынивать от работы и не проводить день в одиночестве. С 6 по 7 число наступит период высокой чувствительности. Раки могут воспользоваться советами о том, как защитить свою энергетику в такое непростое время. На этой неделе Павел Глоба советует Ракам уделить внимание родственникам, в особенности своим родителям. Чрезмерная активность в финансовой сфере будет не лучшим решением.

Лев

У Львов начинается очень благоприятное время для финансовых операций, работы, покупок, открытия бизнеса. Чтобы быстрее открылся денежный канал, этим людям можно воспользоваться специальными заговорами, обрядами и советами экстрасенсов. Если Львы хотят, чтобы и в любви всё складывалось по благоприятному для них сценарию, им следует взять инициативу в свои руки. Не нужно сидеть и ждать, пока на голову свалится счастье. Это время целеустремленных и уверенных в себе Львов, которые прекрасно знают, чего хотят и не боятся действовать.

Дева

Это отличное время для общения, сотрудничества, поисков новой работы, а также поисков второй половинки. Девам удастся исполнить свои желания, а ускорить данный процесс поможет обряд «свиток желаний». Нужно быть чуточку осторожнее, потому что в окружении может появиться человек, который будет не совсем честен и открыт. Астролог настоятельно советует теплее одеваться и в целом быть как можно более внимательными к своему здоровью. Если сейчас заболеть, можно упустить массу возможностей в сфере работы и любви.

Весы

Весам в период с 4 по 10 число стоит опасаться энергетических вампиров и других токсичных людей. Самые эффективные обереги помогут защититься от негативного воздействия окружающих, которое станет максимально вероятным в среду и четверг. Это очень благоприятное время для совместных дел с близкими людьми, для общения с дальними родственниками, а также для знакомств, любовных признаний и планирования свадьбы. В деловой сфере важно проявлять активность — ходить на встречи, браться за новые проекты.

Скорпион

Первое, что необходимо сделать Скорпионам в этот период — очистить голову от ментальной грязи. Сделать это можно посредством четырех способов. Это поможет избавиться от стресса и ненужных мыслей, неуверенности и страхов. Павел Глоба отмечает, что у Скорпионов сейчас есть высокая вероятность узнать чей-то важный секрет. Лучше никому не рассказывать о том, что может спровоцировать поток проблем у другого человека. Нельзя распускать сплетни. Что касается здоровья, то в этом плане спасти себя от проблем Скорпионам поможет своевременный отдых.

Стрелец

У людей данного Знака с самого начала недели могут начаться какие-то мелкие проблемы, череда неурядиц. Полезные советы экспертов помогут быстро выйти из черной полосы. Более того, 6 и 7 октября звезды с планетами войдут в гармоничное взаимодействие, поэтому все проблемы понедельника и вторник могут быстро кануть в лету. Для этого важно оставаться оптимистичными. Всем Стрельцам, которые находятся в отношениях, стоит попробовать их разнообразить. Также в середине недели можно заняться поисками нового места работы.

Козерог

Козерогам стоит опасаться окружающих людей — особенно токсичных и пессимистично настроенных. Защититься от их негативной энергии получится при следовании шести простым правилам. Это очень благоприятная неделя для тяжелой работы. Энергетика Козерогов будет непробиваемой, а сил на решение различных проблем окажется очень много. Всем, кто состоит в отношениях, после работы лучше как можно быстрее переключаться на любовь, совместные дела по дому или развлечения. Одиноким Козерогам стоит опасаться служебных романов.

Водолей

Это очень благоприятное время для любви. Вполне возможно, что Водолеям удастся найти вторую половинку, либо укрепить уже существующие отношения. В любом случае полезным станет ритуал «ключ удачи», при помощи которого достижение поставленных целей и задач станет гораздо более простым. Это прекрасное время для новых деловых контактов, заключения сделок, дорогостоящих поездок. Большое внимание астролог советует Водолеям уделять здоровью. Нужно меньше переедать и стараться не употреблять горячительные напитки.

Рыбы

На этой неделе Рыб ожидают успехи в любовной сфере. Особенно это касается тех, кто уже состоит в отношениях. Всем. Кто находится в поиске второй половинки, лучше сосредоточиться на работе и делах, забыв о романтике. Подобные мысли будут отклевать от выполнения важных задач. В бизнесе и на работе, возможно, придется рисковать, но Рыбам удастся не наломать дров. Этим людям стоит запрограммировать свое мышление на лучшую жизнь. Нужно мыслить позитивно и ждать положительных изменений, чтобы они наконец произошли.