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Хайден Панеттьери вернулась в инстаграм после долгого перерыва и продемонстрировала новый образ

Хайден Панеттьери вернулась в инстаграм после долгого перерыва и продемонстрировала новый образ

32-летняя Хайден Панеттьери на полгода забросила инстаграм, чтобы отдохнуть от соцсетей. На днях этот перерыв закончился: актриса вернулась в инстаграм и поделилась свежим снимком, на котором продемонстрировала новый образ — звезда постриглась и сделала челку.

Хайден посетила салон красоты в Лос-Анджелесе — и результат своей бьюти-трансформации сразу же показала своим подписчикам.


Хожу сюда с подросткового возраста. Синди — хозяйка салона. Ее девочки и сама Синди всегда заставляют меня чувствовать себя свежей, обновленной и красивой, когда я вижусь с ними. Они — мое секретное оружие,

— написала она.

Поклонники звезды обрадовались, что она наконец вышла на связь, и отметили, что выглядит актриса прекрасно.


Своим последним снимком в блоге Хайден делилась прошлой весной, а ее последняя публикация была датирована апрелем.

По словам инсайдеров, в течение последнего года Панеттьери усердно работала над тем, чтобы изменить свою жизнь. Они сообщали, что ее дела пошли на поправку, и она находится в отличном настроении.

Все стало намного лучше. У нее есть много рабочих проектов, она проводит время со своей дочерью, и у них с Владимиром (Владимир Кличко — бывший возлюбленный Хайден. — Прим. ред.) прекрасные отношения,

— отмечал источник.

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко вместе воспитывают шестилетнюю дочь Кайю Евдокию. После расставания родителей девочка осталась жить с отцом на Украине, но актриса старается видеться с ней при первой возможности.


Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью Кайей Евдокией

После отношений с Кличко у актрисы был неудачный роман с начинающим актером Брайаном Хикерсоном. Бойфренд неоднократно избивал возлюбленную, за что получил реальный тюремный срок. Несмотря на скандалы, сопровождавшие их роман, пара, похоже, смогла наладить отношения — Хикерсон вышел из тюрьмы и теперь пытается стать Хайден другом. Она, кажется, тоже не против дружить с экс-бойфрендом.

Хайден готова простить Брайана и начать новую главу своей жизни, несмотря на опасения близких. У Хайден огромное сердце, и она хочет видеть в каждом лучшее,— отмечал инсайдер.




Мариана Панкина
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По материалам: spletnik.ru

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