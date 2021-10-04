Ирина Винер-Усманова извинилась перед сестрами Авериными: "Я не злая — я справедливая"

Вадим Карасев

В эти дни в Москве проходит международный турнир по художественной гимнастике Olympico Cup, по итогам первого дня которого лидирующие позиции занимают 23-летние сестры Дина и Арина Аверины. Это первое соревнование гимнасток после Олимпиады в Токио, где Дина из-за несправедливого, по мнению многих, судейства заняла второе место (первое место досталось представительнице Израиля Линой Ашрам).

Турнира Olympico Cup в жизни девушек могло и не быть: после скандала на Олимпиаде они всерьез задумывались об уходе из спорта. Тогда от этого шага их отговорила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, причем сделала это в довольно жесткой форме. Тогда она на эмоциях назвала одну из сестер "курица мокрая", а также заявила, что они просто не могут подвести народ своим уходом. После первого дня турнира Olympico Cup Дина и Арина побеседовали с журналистами и признались, что Ирина Винер-Усманова позже извинилась за эти слова.





Дина и Арина Аверины с Ириной Винер-Усмановой

Обычная история. Но Ирина Александровна извинилась. Она сказала, что была неправа. Мы боялись возвращаться из-за судейства: думали, что повторится то же самое, что и на Олимпиаде,

— рассказала Арина в разговоре со Sport24.

В той же беседе Дина и Арина признались, что очень скучали по выступлениям и зрителям и очень благодарны Ирине Винер-Усмановой за то, что тогда она убедила их не покидать спорт. Сейчас девушки также готовятся к чемпионату мира, который пройдет в конце октября, а вот Олимпиаду в Токио стараются лишний раз не вспоминать.

Было сложно начинать, потому что мы пришли в зал и начали всплывать мысли об Олимпийских играх. Но надо было преодолеть себя, уйти полностью в работу. И теперь мы снова здесь выступаем,

— призналась Дина.





Арина и Дина Аверины

Сама Ирина Винер-Усманова также прокомментировала свои методы работы в недавней беседе с журналистами. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике заявила, что не желает своим воспитанницам зла, и они это прекрасно чувствуют и знают.

Вот многие говорят, что я злая. Я не злая — я справедливая, и дети это чувствуют. Ведь дети — это лучшая часть человечества, они знают, кто есть кто. Поэтому я буду работать, как завещала моя мама — до последнего издыхания. Потому что в зале у меня начинается подъем,

— рассказала Винер-Усманова в беседе со Sports.ru.





Арина Аверина и Ирина Винер-Усманова

Ранее Ирина Винер-Усманова заявляла о своем желании идти до конца и все же добиться того, чтобы судейство на Олимпиаде в Токио было признано нечестным. Когда Международная федерация гимнастики в ответ на претензии МОК назвала судейство на Олимпиаде-2020 непредвзятым, Ирина Винер-Усманова выразила желание опротестовать заключение по судейству на Олимпиаде в Токио.

Мы не глупые, чтобы на пустом месте делать скандал. Мы знаем на 100 процентов, что мы правы. Мы подтвердили это своими оценками и оценками независимых судей высшей категории, которые тоже отсудили все соревнования. У нас есть своя доказательная база по тому, что на Олимпийских играх были огромные нарушения,

— заявила Винер-Усманова.





Сестры Аверины со своими тренерами и Ириной Винер-УсмановойЯна Марковская