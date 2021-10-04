Экс-солистка "Тату" объявила о воссоединении знаменитого дуэта

Вадим Карасев

36-летняя Лена Катина сообщила поклонникам радостную новость, объявив в инстаграме о воссоединении группы "Тату".

"Официальный трибьют ТАТУ состоится весной 2022 года. Оставляйте комменты - кого из артистов/DJ вы бы хотели увидеть с нами на сцене? Вообще мнение нам интересно", - написала звезда в инстаграме.



По словам Лены Катиной, в концерте она примет участие вместе с Юлей Волковой - второй солисткой "Тату". При этом в обнародованном ролике певицы можно увидеть хэштег #tatucomeback.

Лена Катина также добавила, что поклонников ждет еще и сериал о дуэте "Тату" с ее участием на одной из самых крупных стриминговых площадок.

Юлия Волкова ранее поделилась воспоминаниями о знаменитом дуэте "Тату". Звезда рассказала в интервью Ксении Собчак, как продюсер просил ее мастурбировать на сцене.

По словам Юлии Волковой, в Японии Иван Шаповалов уговорил ее положить руку под джинсы и заниматься самоудовлетворением прямо на глазах у 50 тысяч зрителей. Поначалу певица отказалась, но в конце концов решила выполнить требование продюсера. Звезда призналась, что в тот момент ей было тяжело.



"Он не просил это делать Лену, потому что он знал, что Лена скажет нет. Он знал, что я это сделаю. Когда Шаповалов просил мастурбировать на сцене, я не думала, имеет ли он на это моральное право. Он делал все, чтобы у нас была популярность. Это была провокация. Катю об этом он не просил, но знал, что я смогу", — отметила звезда в YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".

По словам Волковой, Шаповалов также просил ее мастурбировать и кончить перед камерой для съемок клипа. Тогда ей было около 16-17 лет.

"Ваня знал, что Юля уже живет половой жизнью и что для нее это органично. Она знает, как это делается и так далее. Наверное, поэтому он ей и предложил", — считает Лена Катина.

Также Юлия Волкова призналась, что после концертов им с Леной Катиной мужчины делали непристойные предложения. В частности, однажды несовершеннолетних певиц уговаривали провести ночь со взрослыми мужчинами.

"После одного корпоратива начали собираться домой, но постучали в дверь и сказали нашим организаторам: "Вы уезжайте, а девочки остаются здесь". Когда директор ответил: "Им по 15 лет, что они могут?" — сказали, что оральные методы никто не отменял", — раскрыла Волкова.

Певица не стыдится своего прошлого, однако своему ребенку не позволила бы участвовать в подобных проектах. "Не хочу, чтобы моя дочка оказалась на такой же сцене", — заявила Юлия.



Как писал NEWSTES, ранее Лена Катина откровенно рассказала в эфире НТВ об ужасной встрече с педофилом, случившейся, когда ей было всего 11 лет.