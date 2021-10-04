Эмбер Херд, Хелен Миррен, Николай Костер-Вальдау и другие на шоу L’Oreal Paris

Вадим Карасев

Вчера в Париже в рамках Недели моды состоялось шоу Le Defile L'Oreal Paris. Участие в нем приняли не только профессиональные модели, но и представители самых разных сфер. Так, по подиуму прошлись Эмбер Херд, Хелен Миррен, Николай Костер-Вальдау, которого поддержала его дочь Филиппа, и другие знаменитости.

В этом году показ прошел в Parvis des Droits de L'Homme — месте очень символическом и выбранном не случайно. Здесь в 1948 году была принята Всеобщая декларация прав человека. Шоу было посвящено борьбе с домогательствами и расширению прав и возможностей женщин по всему миру. Показ был открыт для публики и транслировался в более чем 30 странах.

В то время как косметический бренд отвечал за макияж и постановку, модная часть шоу была оставлена профессиональным дизайнерам. Так, звезды примерили наряды из новых коллекций Balmain, Elie Saab, Mugler and Issey Miyake, Koché и Ester Manas.





Эмбер Херд





Хелен Миррен





Синди Бруна









Николай Костер-ВальдауНиколай Костер-Вальдау с дочерью ФилиппойКамила Кабелло





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