Карди Би стала звездой Недели моды в Париже — все благодаря очень ярким нарядам

Вадим Карасев

28-летняя Карди Би стала одной из самых ярких звезд на Неделе моды в Париже. Рэп-исполнительница, которая недавно стала мамой во второй раз, приехала в Париж несколько дней назад, чтобы посетить открытие выставки Тьерри Мюглера. С дизайнером Карди дружна и ранее уже появлялась в нарядах из его архивных коллекций на различных церемониях.





Карди Би в Mugler





Ну а после этого звезда шоу-бизнеса уже успела сходить на несколько показов, в том числе нашумевшее шоу Balenciaga, а также показать подписчикам несколько ярких образов. За пару дней Карди успела облачиться и в эффектные комбинезоны, и в пальто с шипами, и в юбку с изображением тигра. Не забыла певица и про головные уборы: от неизбежного в Париже берета до шляпы из первой за более чем 50 лет кутюрной коллекции Balenciaga. Кстати, и укладку с начесом в один из дней Карди сделала в стиле ретро с явной отсылкой к дивам французского кино 1960-х вроде Брижит Бардо и Катрин Денев.





Карди Би в Balenciaga и Offset





Карди Би в Roberto CavalliКарди Би в Roberto Cavalli и OffsetКарди Би в Chanel

Некоторые наряды певица буквально хватала прямо с подиума, не дожидаясь следующего сезона, чтобы надеть их: например, юбку Roberto Cavalli из новой коллекции бренда, представленной недавно в Милане. Но, кажется, еще больше Карди по душе пришлась новая коллекция британского бренда Richard Quinn. Вместе со стилистом Колином Картером певица отобрала сразу три наряда: плиссированный комбинезон лавандового оттенка, монохромный образ с топом и плиссированными брюками зеленого цвета и кожаное пальто с шипами. Получилась метаморфоза от милого цветочка до рок-звезды! В образ рок-звезды, кстати, Карди вжилась на совесть: из отеля под вспышки фотокамер она вальяжно выходила, покуривая сигарету.





Карди Би в Richard Quinn





Карди Би в Richard Quinn









Карди Би в Richard Quinn





Но, как известно, некоторые рок-звезды прославились не только своим бунтарским поведением, но и футуристическими образами. Этот урок Карди тоже учла и позировала в наряде Schiaparelli, дополненном позолоченной полумаской.





Карди Би в Schiaparelli





Карди Би в SchiaparelliКарди Би в Schiaparelli и Offset

Как вам новые выходы Карди Би?

Надя Бесчетникова