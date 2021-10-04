Киев требует обсуждения темы газа вместе с проблемой Донбасса

Вадим Карасев

Военная безопасность Украины, в том числе проблема конфликта в Донбассе, и "Северный поток - 2" — это две взаимосвязанные темы, которые следует обсуждать в нормандском формате, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Интерфакс-Украина".

Дипломат напомнил, что сейчас переговоры в этом формате ведутся на уровне советников глав государств.

"После визитов [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель в Москву и Киев состоялось два раунда консультаций, две видеоконференции. Тема газа на них не обсуждалась, но она непосредственно давит извне на участников переговоров. Украина считает, что "Северный поток - 2" и военная безопасность Украины, ситуация на востоке Украины - это непосредственно связанные вопросы, поэтому мы выступаем за увязку этих вопросов и их обсуждение", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, сейчас стороны в нормандском формате пытаются организовать саммит с участием лидеров. На Генассамблее ООН в Нью-Йорке должна была состояться встреча на уровне глав МИД, сообщил Кулеба, его французский и немецкий коллеги были готовы, но министр иностранных дел России Сергей Лавров не нашел времени на такую встречу.

"Поэтому ситуация неопределенная. Если бы мы проводили встречу министров, я бы обязательно воспользовался случаем и поднял тему того, как газовый кризис влияет на ситуацию с безопасностью и на Украине, и в Европе в целом", - добавил глава украинского МИД.

Ранее Кулеба пообещал "дипломатически бить" Венгрию за нарушение украинских интересов, в частности за заключение с Россией контракта на поставку газа в обход украинской территории. В ответ венгерский премьер Виктор Орбан подчеркнул, что страна не собирается учитывать мнение Киева, и посоветовал украинской стороне договариваться с Россией.