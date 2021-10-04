Кинопоиск предложил россиянам украинский триллер "Позывной Бандерас" с пропагандой о войне с Россией

Вадим Карасев

Стриминговые сервисы "Мегафона" и "Кинопоиска" предложили россиянам украинский триллер "Позывной Бандерас" – продолжение сериала "Киборги" о войне на Донбассе. Пропагандистскую ленту даже перевели на русский язык.

Фильм, снятый грузинском режиссером Зазой Буадзе в 2018 году, повествует о капитане Нацгвардии Украины, который по сюжету воюет против ДНР и ЛНР на востоке страны. После огласки в СМИ и соцсетях "Мегафон-ТВ" снял триллер с показа – его страница выдает ошибку 404. На "Кинопоиске" в карточке фильма все еще доступна кнопка "Смотреть". Его рейтинг на сервисе составляет 5,8 баллов – заметно меньше, чем на международном сайте IMDb (7,1 балла).



В описании фильма кратко приведен сюжет: главный герой, капитан Антон Саенко с позывным "Бандерас", двадцать лет не был в родной деревне, но с началом "антитеррористической операции" вернулся предотвращать диверсии. Ситуацию для него осложняет наличие предателя среди своих. Украинские источники уточняют, что фильм снят по дневникам нацгвардейца Башкова с позывным "Индеец".

Как сообщал Ruposters, в начале года экс-президент Украины Петр Порошенко анонсировал фильм от Netflix, посвященный задержанию россиян в Белоруссии.