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Кинопоиск предложил россиянам украинский триллер "Позывной Бандерас" с пропагандой о войне с Россией

Кинопоиск предложил россиянам украинский триллер "Позывной Бандерас" с пропагандой о войне с Россией

Стриминговые сервисы "Мегафона" и "Кинопоиска" предложили россиянам украинский триллер "Позывной Бандерас" – продолжение сериала "Киборги" о войне на Донбассе. Пропагандистскую ленту даже перевели на русский язык.

Фильм, снятый грузинском режиссером Зазой Буадзе в 2018 году, повествует о капитане Нацгвардии Украины, который по сюжету воюет против ДНР и ЛНР на востоке страны. После огласки в СМИ и соцсетях "Мегафон-ТВ" снял триллер с показа – его страница выдает ошибку 404. На "Кинопоиске" в карточке фильма все еще доступна кнопка "Смотреть". Его рейтинг на сервисе составляет 5,8 баллов – заметно меньше, чем на международном сайте IMDb (7,1 балла).


В описании фильма кратко приведен сюжет: главный герой, капитан Антон Саенко с позывным "Бандерас", двадцать лет не был в родной деревне, но с началом "антитеррористической операции" вернулся предотвращать диверсии. Ситуацию для него осложняет наличие предателя среди своих. Украинские источники уточняют, что фильм снят по дневникам нацгвардейца Башкова с позывным "Индеец".

Как сообщал Ruposters, в начале года экс-президент Украины Петр Порошенко анонсировал фильм от Netflix, посвященный задержанию россиян в Белоруссии.

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По материалам: uposters.ru

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