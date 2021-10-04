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Контент о Великой Отечественной войне в интернете может оказаться интересным, но недостоверным

Контент о Великой Отечественной войне в интернете может оказаться интересным, но недостоверным

Сплошь и рядом информация из «всемирной паутины» о второй мировой войне не отражает значимой роли нашей страны в победе над фашизмом, а представленные там исторические факты искажаются, констатировал глава Минпросвещения. Между тем, «мы большое внимание уделяем истории Великой Отечественной войны, исторической памяти и никогда не допустим, чтобы как-то изменяли и переписывали историю», - подчеркнул он.

Важно и другое: представленный в интернете контент может быть интересным для детей, но при этом не отражать реального положения дел. А это, по словам Министра, представляет собой серьезный вызов: «Если в учебниках истории, в рабочих программах, в методике мы понимаем, что все факты выверены, то зачастую в интернете можно встретить различную информацию. Она может быть интересной, познавательной, но эти факты искажаются. Дети смотрят, детям это все нравится. А на самом деле есть такие ролики о Великой Отечественной войне, где все очень красиво, хорошо, он фактически говорится, что Великую Отечественную войну выиграла не Россия. Это недопустимо», - заявил Сергей Кравцов.

Информация, представленная на различных информационных ресурсах и посвященная истории, должна быть выверенной и соответствующей исторической правде, подчеркнул Министр просвещения.

# Общество
По материалам: edu.ru

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