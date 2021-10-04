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«Кванториум.22» провел лекции для педагогов

«Кванториум.22» провел лекции для педагогов

На площадке детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» прошли лекции для педагогов «Актуальные проблемы современной науки и техники. Организация работы с одаренными учащимися и молодежью». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона. Лекции проводятся в рамках программы для одаренных школьников и молодежи «Будущее Алтая».

Занятия были организованы как в очном, так и в онлайн-режиме.

Слушатели вместе с преподавателями алтайских вузов обсуждали актуальные направления подготовки исследовательских и проектных работ по предметам естественно-научного и гуманитарного цикла, делились мнениями, как приобщить школьников к научно-исследовательской работе и помочь им наиболее полно раскрыть свои способности.

Участниками мероприятия стали более 500 педагогических работников из разных муниципалитетов региона.

# Общество
По материалам: edu.ru

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