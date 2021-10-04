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Лукашенко допустил, что останется президентом пожизненно

Лукашенко допустил, что останется президентом пожизненно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что допускает свое пожизненное пребывание на посту. Он обвинил Запад во вмешательстве в "атаках" на страну и выразил готовность ее защищать.

В интервью американскому телеканалу CNN он сначала поклялся в том, что не собирается оставаться президентом до смерти, но тут же оговорился: "все будет зависеть от ситуации".

Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, всё случится раньше, чем вы думаете.

Затем Лукашенко сослался на законодательство РБ, которое позволяет ему переизбираться неограниченное количество раз. Если нападки Запада не прекратятся, он намерен быть "вечным президентом".

"Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом, даже ценой своей жизни", – заключил он.

В интервью Лукашенко также отметил, что еще не достиг того возраста, в котором президенты США приходят ко власти. Он предложил брать его "за ориентир" – таким образом белорусский глава государства ответил на вопрос об отношении к с воему 27-летнему пребыванию у власти.

Как сообщал Ruposters, ранее президент соседней страны нашел западных шпионов на белорусских промпредприятиях.

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По материалам: uposters.ru

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