Лунный день сегодня 4 октября 2021 года

Вадим Карасев

Луна — наш верный спутник, который не только светит на нас после захода Солнца, но еще и влияет на наше настроение и удачу. Астрологи рассказали, в каком положении будет Луна сегодня и как это отразится на нас с вами.

Начинается новая неделя, так что сегодня стоит быть предельно собранными. Еще важнее транслировать в мир позитив. Именно поэтому важно начать день, следуя простым правилам доброго утра.

Фаза Луны: начинается 28 лунный день. Близится конец лунного месяца, поэтому энергия ночного светила максимально спокойна. Сегодня Луна пребывает в Знаке Девы, поэтому этот понедельник будет очень гармоничным и благоприятным днем. Старайтесь как можно меньше лениться и больше времени посвящать делам.

Магнитные бури 4 октября: магнитных бурь не ожидается. Солнце было предельно спокойным предыдущие пару дней.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

романтика;свидания;общение;умение слушать;желание идти навстречу;дорогостоящие покупки.излишества;грубость;пессимизм и сомнения.

Это день, когда нужно стремиться к порядку во всем. Дева не любит хаос, поэтому старайтесь придерживаться чистоты на рабочем месте и дома. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что это идеальный день для избавления от ненужных вещей и хлама. Сегодня также благоприятное время для пересадки домашних растений.

Что надеть в этот понедельник

Из одежды сегодня лучше отдавать предпочтение чему-то простому и незамысловатому. Не нужно создавать такой образ, на который все будут обращать внимание: это помешает вам фокусироваться на работе и делах.

Из камней-талисманов сегодня астрологи советуют выбирать минералы стихии Земли: хризопраз, флюорит, кунцит, обсидиан. Среди украшений лучше отдавать предпочтение изделиям из мельхиора и керамики.

Любовь и общение в 28 лунный день

Это идеальный день для романтики и свиданий, знакомств и проведения времени со второй половинкой. Старайтесь следовать магическим законам любви, чтобы не отпугивать удачу в этой сфере. В целом день очень удачен как для уединения, так и для активного общения. Сегодня велик шанс найти родственную душу.





Из-за пребывания Луны в Деве многие из нас станут более чувствительными к состоянию людей. Станет проще улавливать изменения в чужом настроении. Будьте дипломатичными и не вступайте в открытые конфронтации с окружающими. Будьте добры и старайтесь слушать людей, а не говорить без умолку.

Финансы и работа 4 октября

Самая большая финансовая удача ожидает тех, кто обладает незаурядным интеллектом. Таким людям удастся принять правильное решение в нужный момент, решить сложную задачу, особо не прикладывая сил. Сегодня идеальный день для совершения плановых дорогостоящих покупок.

Вежливость и учтивость — важные качества для тех, кто хочет преуспеть в бизнесе и в работе. Благодаря мягкости и толерантности вы сможете расположить к себе нужных людей и подтолкнуть их к сближению с вами. Если это клиент, то он проникнется доверием и с большей вероятностью что-то у вас купит.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Астрологи советуют быть тактичными, деликатными и обходительными в отношениях со всеми, в особенности с людьми с чувствительной и тонкой натурой, с хрупкой и ранимой психикой. Чтобы удача следовала за вами, старайтесь покорять людей не натиском, а хорошими манерами и оптимизмом.

Стремитесь сегодня к равновесию и гармонии. Старайтесь скрывать свое плохое настроение от других. Не будьте легкомысленными и не забывайте про свои обещания. Им зачастую не хватает практичности и рационального мышления. Это благоприятный день для спорта и физического труда.