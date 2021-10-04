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Магия осени: как привлечь в жизнь любовь, удачу и счастье

Магия осени: как привлечь в жизнь любовь, удачу и счастье

Осень — время подведения итогов, и завершить дела поможет стихия Воды, которая управляет этим временем года. Простые обряды помогут привлечь удачу, счастье и наладить личную жизнь.


Осень считается магическим временем, и в этот период каждый сможет изменить свою жизнь к лучшему благодаря простым обрядам. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не терять времени даром и воспользоваться мудрыми советами, чтобы без труда завершить дела, подготовиться к зиме и не растерять везение.

Обряд на любовь

Избавиться от одиночества осенью получится, если провести обряд на берегу водоема в период, когда Луна растет. Для этого нужно выбрать подходящий день, найти любой водоем: речку, пруд или озеро, расположиться на берегу с комфортом и всмотреться в гладь воды.

Во время этой медитации нужно представить себе будущее, в котором нет места одиночеству, пофантазировать и нарисовать в голове сценарий встречи со своей любовью. Позитивные эмоции помогут позабыть о грусти и тоске и взять курс на успех.

После этого подходят к воде, опускают в нее руку или дотрагиваются пальцами, приговаривая: «Вода горести смывает, одиночество к себе забирает. Домой вернусь — жизнь новую начну, счастье и любовь привлеку». В воду на откуп бросают несколько монет и уходят, не оборачиваясь.


Осенний обряд на деньги

Для этого ритуала нужно выбрать день для прогулки по парку или скверу. Во время неспешной прогулки собирают букет из желтых листьев, избегая красных и поврежденных. Поднимая очередной листок, приговаривают: «Лист желтый поднимаю, денежный поток к себе привлекаю».

Букет приносят домой и ставят в красивую вазу со словами: «Деньги в дом привлекаю, бедности больше не знаю». Для того, чтобы букет не рассыпался, его скрепляют желтой нитью и оставляют до наступления нового года. В новогоднюю ночь букет выносят на улицу, растирают листья и бросают со словами: «Золотые листья кружатся, на снег яркими монетами ложатся. Сколько монет на снегу останется, столько и богатства мне достанется».

Такой обряд можно проводить ежегодно, чтобы финансовые потоки никогда не приходили мимо, и в кошельке всегда водились деньги.

Обряд на привлечение счастья

Для этого обряда вновь потребуется энергетика живой воды. У водоема мастерят кораблик, кладут в него монету и держат в руках, приговаривая: «Беды и невзгоды от меня уходят, по воде плывут, дорогу назад забывают». В кораблик кладут блестящую монету и отправляют его в путь по водной глади.


По пути домой набирают букет из опавших листьев, приговаривая: «Счастье в дом несу, яркие эмоции привлекаю, грусти и тоски больше не знаю». Перед домом букет бросают под ноги и проходят по нему, с каждым шагом наполняясь энергией успеха и процветания.

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По материалам: dailyhoro.ru

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