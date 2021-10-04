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Минсельхоз намерен ввести отдельную квоту на экспорт пшеницы

Минсельхоз намерен ввести отдельную квоту на экспорт пшеницы

09:32  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: Коммерсант



Министерство сельского хозяйства России планирует с 15 февраля 2022 года установить отдельную квоту на экспорт пшеницы внутри общего лимита на вывоз зерна. Об этом заявила замглавы ведомства Оксана Лут на совещании с членами Союза экспортёров зерна, которое прошло в сентябре, сообщает «Коммерсантъ».

На совещании говорилось, что министерство ожидает урожай зерна в 2021 году на уровне 127 миллионов тонн. Предполагается, что экспорт составит 34,5-35 миллионов тонн, включая 31,5 миллиона тонн пшеницы, из которых 14 миллионов придётся на вторую половину сезона, январь—июнь следующего года.  От остатков этого объёма к середине февраля и сформируют размер квоты на вывоз пшеницы.

В этом году с 15 февраля по конец июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) был ограничен общей квотой в 17,5 миллиона тонн. По оперативным таможенным данным, с 1 июля по 23 сентября из России экспортировано 9,9 миллиона тонн зерновых, включая 8,4 миллиона тонн пшеницы. Это на 22 и 19,2 процента ниже, чем годом ранее, соответственно.

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В Союзе экспортёров зерна отметили, что единственное планируемое нововведение заключается в том, что в рамках общей квоты, скорее всего, рассчитают объём под экспорт пшеницы исходя из потребностей внутреннего рынка к началу следующего года. Квоту введут на все зерновые в те же сроки и по тому же принципу распределения между участниками, рассказали в организации.

В июне в России заработал механизм плавающей пошлины на экспорт за пределы ЕАЭС пшеницы, кукурузы и ячменя. Он сменил фиксированные ставки на вывоз зерновых за рубеж. В соответствии с новыми правилами пошлину на экспорт пшеницы из России будут взимать, когда цена на бирже достигнет 200 долларов за тонну. В этом случае пошлина составит 70 процентов от разницы между 200 долларами и ценой контракта. Для кукурузы и ячменя этот показатель установили на уровне 185 долларов за тонну. Срок действия пошлины не ограничен.



#сельское хозяйство


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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