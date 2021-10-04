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Мужской педикюр в Киеве

Педикюр – это маникюрная процедура для ногтей на ногах, которой пользуются не только женщины, но и большинство мужчин. Более того, в Киеве можно найти множество салонов, где услуги педикюра, маникюра и прочие косметические процедуры предоставляют исключительно для мужчин.

Fastline Studio – салон красоты для мужчин в Киеве

Мужской педикюр в Fastline Studio – это отличный способ оформить ногти на ногах и получить приятные расслабляющие процедуры в лучшем косметическом салоне Киева. Компания Fastline Studio осуществляет свою деятельность уже более 5 лет и за такой срок уже зарекомендовала себя в качестве ответственного и надежного партнера, который всегда предоставляет качественный сервис в сфере косметологии для мужчин по самым выгодным ценам.

В салоне вы сможете получить весь перечень косметических услуг для рук, ног и лица. Основным направлением специалистов косметического салона Fastline Studio является педикюр и маникюр для мужчин. Классический педикюр обеспечит необходимый уход и чистку ногтей ног, а также уход за кожей всей стопы, включая удаление мозолей. Дополнительно в салоне представлен комплекс услуг СПА для стоп ног, где клиенту предложат массаж стоп и средства для ухода за кожей ног.

Перед посещением салона красоты следует учесть, что процедура педикюра противопоказана людям, которые имеют микозы, а также грибковые заболевания стоп или ногтей, всевозможные воспаления, раны и прочие нарушения слоя эпидермиса на стопах.

Почему мужчины делают педикюр?

Классический педикюр для ног начинается с расслабляющей ванны. первоначальная задача – смягчить эпидермис, чтобы можно было легко удалить утолщения или корочки, образовавшиеся на грубой коже ног. Только распаренную кожу можно легко и безболезненно удалить специальными щипчиками.

Следующий этап – обработка ногтевой пластины, чтобы кутикулы не обросли вокруг самого ногтя. При стрижке ногтей на ногах выполняется обработка ногтя и формирование правильной его формы, чтобы при ходьбе человеку ничего не мешало.

Педикюр для мужчин также включает в себя удаление утолщений, засохших мозолей, натоптышей или мозолистого эпидермиса , которые со временем могут затруднить ходьбу. Специалисты маникюрного салона также дадут рекомендации, как избавиться от «трещин» на пятках или вросших ногтей. Стоит понимать, что это исключительно лечебная проблема, полноценную помощь можно получить лишь в больнице, а в салоне красоты вам дадут лишь минимальные рекомендации.

# Красота и здоровье

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