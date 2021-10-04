На выборах мэра Тбилиси ожидается второй тур

03.10.2021 18:42

Автор: Марьям Гулалиева

В Тбилиси ожидается второй тур выборов мэра — ни один из 16 кандидатов не набирает более 50 процентов голосов избирателей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦИК после подсчёта голосов с 96,23 процента избирательных участков.

Согласно данным Центризбиркома, на выборах мэра лидирует кандидат от правящей партии «Грузинская мечта« Каха Каладзе. Он получил поддержку 44,96 процента избирателей.

Правящая партия в Грузии лидирует на местных выборах

За ним идёт кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия (33,94 процента). Третье место занимает кандидат от партии «Для Грузии», бывший премьер Георгий Гахария (9,33 процента).

Второй тур местных выборов состоится 30 октября.

Ранее сообщалось, что правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» лидирует на местных выборах по пропорциональным спискам.

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