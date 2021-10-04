Найденной в Австрии золотой чаше не менее трех тысяч лет

Вадим Карасев

При раскопках древнего поселения в Эбрайхсдорфе на востоке Австрии была найдена редкая золотая чаша, украшенная узором с солярным мотивом, возраст которой — не менее 3000 лет. В Европе известно всего около 30 таких золотых чаш бронзового века, и это первая подобная чаша, обнаруженная в Австрии, и вторая — к востоку от Альп. Большинство чаш происходят из северной Германии и Скандинавии, единичные экземпляры находили в Испании, Франции и Швейцарии.

Высота чаши — 5 сантиметров, а диаметр — более 20 сантиметров. Она изготовлена из тонкого листа золота, декорированного в технике металлопластики, когда рельефный рисунок образовывался благодаря давлению на противоположную сторону металлической пластины специальным инструментом. На боковой стороне чаши расположены ряды концентрических кругов, ромбов и точек. Дно украшено лучами солнца. Рядом с чашей находилось еще четыре предмета: два браслета из спиральной проволоки и два пучка органического материала, обернутые золотой проволокой. Материалом была кожа или ткань, прошитая золотом.

Раскопки в Эбрайхсдорфе ведутся с сентября 2019 года на месте планируемого строительства железнодорожной станции. Археологами было обнаружено поселение, относящееся к культуре полей погребальных урн (названной так из-за практики захоронения глиняных сосудов с прахом мертвых). Поселение, существовавшее примерно в 1300–1000 годах до н. э., состояло из нескольких свайных жилищ, построенных вокруг большого центрального здания. Оно занимало площадь около 0,4 гектара, в нем проживало примерно 100–150 человек. Чаша была найдена закопанной у одной из свайных построек.

Чаша и ее содержимое могли быть вотивным приношением. Южный край поселения был ограничен сезонным водным путем, ручьем или болотом, и археологи обнаружили почти 500 бронзовых предметов, включая булавки, ножи с ручками и кинжалы в слое водотока. Также были найдены кости животных и керамика. Находки практически не повреждены, следовательно, они не были выброшены как мусор, а водоток был слишком мелким для судоходства, поэтому они не могли быть случайными потерями. Плотность и распределение находок указывают на то, что они преднамеренно помещались в воду в течение длительного времени. Археологи считают, что это было место ритуального значения, где предметы и животных бросали в воду в религиозных целях.

После окончания очистки и реставрации золотая чаша будет выставлена Музее истории искусств в Вене.