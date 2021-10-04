Названы пять призёров конкурса «Учитель года России – 2021»

В Ростове-на-Дону на площадке Ростовского государственного музыкального театра объявлены имена пяти призёров Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021», информирует Минпросвещения России.

Они продолжат борьбу за звание учителя года страны и главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана.

Призёрами конкурса стали:

– Барат Артём Александрович, учитель физики школы № 1520 имени Капцовых (Москва);

– Голованова Мария Вячеславовна, учитель английского языка гимназии № 122 имени Ж.А. Зайцевой города Казани (Республика Татарстан);

– Костылева Екатерина Сергеевна, учитель физики гимназии № 16 города Тюмени (Тюменская область);

– Морозов Дмитрий Владимирович, учитель истории школы № 38 города Хабаровска (Хабаровский край);

– Шрамко Анастасия Викторовна, учитель русского языка и литературы лицея № 14 имени Героя Российской Федерации Владимира Вильевича Нургалиева города Ставрополя (Ставропольский край).

«Я хочу поблагодарить каждого из вас, ведь каждый учитель – это герой нашей страны. Система школьного образования – это важнейший этап в жизни каждого человека. От того, какое образование и воспитание получит школьник, зависит его будущее, наше с вами будущее. Желаю вам успехов и здоровья, оставайтесь с вашими детьми, ведь они вас очень любят», – обратился к участникам конкурса Министр просвещения Сергей Кравцов.

Призёрам предстоит пройти конкурсное испытание «Пресс-конференция «Вопрос учителю года», которое пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня», по итогам которого станет известен победитель.

На торжественной церемонии также были вручены награды в специальных номинациях.

Председатель Центрального комитета профсоюза работников образования и науки Российской Федерации Татьяна Куприянова наградила за победу в номинации «За социальную активность» Сергея Глушкина, учителя физкультуры школы № 1 «Школа Сколково – Тамбов» (Тамбовская область).

Председатель редакционного совета Акционерного общества «Издательский дом «Учительская газета» Петр Положевец вручил специальный приз имени Геннадия Селезнёва «За настойчивость в достижении цели» Александру Ядрину, учителю математики Областной гимназии им. Е.М. Примакова (Московская область).

Специальный приз «За бережное отношение к живому великорусскому языку» получила Мария Тимченко, учитель информатики и математики школы «Агалатовский центр образования» (Ленинградская область).

Пять педагогов стали обладателями специальных призов за творческую работу с детьми, находящимися на длительном лечении. Награды получили Ольга Мазанова (Республиканский центр образования, Республика Коми), Александр Лоскутов (школа № 109, Москва), Юлия Пареева (школа № 575, Санкт-Петербург), Лариса Кочетова (школа с углублённым изучением отдельных предметов № 33, Волгоградская область), Никита Коровин (школа № 109, Москва).

Специального приза «За вклад в формирование практических навыков школьников в сфере финансовой грамотности» была удостоена Елена Мальчикова, учитель начальных классов лицея № 52 (Рязанская область).

Свою награду подготовило детское жюри: Маленький пеликан был вручён Анастасии Шрамко, учителю русского языка и литературы лицея № 14 имени Героя РФ Владимира Вильевича Нургалиева г. Ставрополя (Ставропольский край).

В номинации «За мастерство в использовании информационно-коммуникационных технологий в школе» была награждена Мария Тимченко, учитель информатики и математики школы «Агалатовский центр образования» (Ленинградская область).

Специальный приз «За развитие научного мировоззрения школьников» в спецноминации Политехнического музея и компании «Яндекс» получила Екатерина Костылева, учитель физики гимназии № 16 г. Тюмени (Тюменская область).

На торжественной церемонии был назван победитель народного голосования на площадке Viber. Больше всего голосов было отдано за Хаву Макаеву, учителя русского языка и литературы школа № 7 г. Грозного (Чеченская Республика).

С 4 по 10 октября пройдёт Неделя учителя, которая будет включать в себя мероприятия, посвящённые профессии учителя и направленные на её популяризацию. Педагоги примут участие в известных теле- и радиопроектах. Кульминацией Недели учителя станет первый Всероссийский форум классных руководителей.

Имя победителя конкурса «Учитель года России – 2021» будет объявлено в Москве, в День учителя, 5 октября. В этот день в парках «Россия – Моя история» 13 регионов страны: в Москве, Ставропольском крае (Ставрополь и Пятигорск), Казани, Самаре, Якутске, Махачкале, Санкт-Петербурге, Челябинске, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Южно-Сахалинске и Краснодаре откроется выставка «Роль учителя в истории России». В московском историческом парке первыми гостями выставки «Роль учителя в истории России» станут 85 педагогов – участников конкурса «Учитель года – 2021». Выставку откроют Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Победитель будет награждён на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

Следить за трансляцией испытаний федерального этапа можно на официальном канале Министерства просвещения Российской Федерации на видеохостинге YouTube, в официальном сообществе конкурса в соцсети «ВКонтакте» и на сайте конкурса «Учитель года России – 2021».

Всероссийский конкурс «Учитель года России» был и остаётся одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Конкурс важен не только для педагогических работников, он становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей стране достижения системы образования и перспективы её развития.

Конкурс всегда был в фокусе внимания руководства страны, и в настоящий момент развитие педагогического состязания определяется поручениями Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе встречи с лауреатами 2020 года Президент высказал пожелание модернизировать конкурс таким образом, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит 32-й раз. Испытания федерального этапа организованы в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаила Гурова в конкурсе «Учитель года России – 2020», финал которого проходил в Волгограде.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».