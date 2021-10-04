Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Деми Мур с дочерью, Елена Перминова на показах Stella McCartney и Giambattista Valli

Вадим Карасев

Свободной минутки во время Недели моды у 39-летней Натальи Водяновой, кажется, по-прежнему нет! После насыщенных выходных модель не взяла тайм-аут, а отправилась изучать новые модные коллекции. Сегодня Наталья уже успела посетить два показа — Stella McCartney и Giambattista Valli. Стеллу Маккартни также пришли поддержать Деми Мур с дочерью Скаут, падчерица вице-президента США Элла Эмхофф, Пэрис Джексон (она надела знаменитый топ, в котором Стелла и Лив Тайлер были на Met Gala в 1999 году) и, конечно, отец Стеллы, легендарный музыкант Пол Маккартни. Ну а очередные платья "цветочных фей" Джамбаттисты Валли пришла также оценить Елена Перминова.

Стелла Маккартни была настоящим первопроходцем в мире осознанной моды. Например, она одной из первых отказалась от натурального меха и кожи. Так что неудивительно, что пока другие бренды только пытаются (и порой довольно неуклюже) влиться в экоповестку, Стелла снова на шаг впереди и уже вовсю использует новейшие материалы. Так, в новой коллекции она представила сумки, созданные из "грибной" кожи.

Грибы — будущее моды,

— таким тизером Маккартни анонсировала коллекцию.





Stella McCartney

Веганскую кожу из грибов считают наиболее перспективной заменой натуральной коже. Мицелий выращивают в питательной среде, потом сушат и выделывают — на производство материала достаточного размера уходит около десяти дней. При этом нет необходимости использовать вредные химикаты, да и расход воды весьма экономный. Новинку уже оценила Водянова.

Так здорово! Технологии так продвинулись, что найти различия просто невозможно,

— написала Наталья.





Наталья Водянова

Чтобы поддержать тему, в коллекции также использовали грибные принты и текстурированные ткани, напоминающие по фактуре внутреннюю часть шляпки гриба. Внимание в коллекции также стоит обратить на облегающие комбинезоны — такие мы видели и у Saint Laurent.





















Гости показа





Деми Мур с дочерью Скаут УиллисСтелла Маккартни и Деми МурПэрис ДжексонЭлла ЭмхоффИзабель ЮпперОстин БатлерПол и Стелла Маккартни

Джамбаттиста Валли чувствует себя вполне хорошо в своей зоне комфорта. Каждый сезон дизайнер остается верен своему фирменному стилю и не спешит претворять в жизнь какие-то творческие эксперименты — проверенные цветочные принты для весенне-летней коллекции ему явно ближе.





Giambattista Valli

























Полупрозрачные ткани, пышные юбки, мини-платья с колор-блоком, объемные силуэты с перьями и нежные оттенки розового — Валли явно не разочаровал своих постоянных клиенток, которые ждут стабильности от любимого бренда.

Гости показа





Наталья Водянова





Елена Перминова





Оливия Палермо





Miss FameНадя Бесчетникова