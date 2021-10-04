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Нижняя челюсть византийского воина была скреплена металлической проволокой

Нижняя челюсть византийского воина была скреплена металлической проволокой

Челюсть византийского воина XIV века была сломана, а затем скреплена врачом при помощи тонкой металлической проволоки. Лечение оказалось успешным, и челюсть зажила. К сожалению, позже этот воин погиб от руки турецких захватчиков.

Череп воина был обнаружен в 1991 году при раскопках средневековой крепости Полистилон на берегу Эгейского моря, в Западной Фракии (Греция). Воин был обезглавлен, вероятно, османскими войсками, захватившими город в начале или середине 1380-х годов. Точная дата падения города неизвестна, но он оставался одной из последних опор византийцев в этом районе, сопротивлявшейся османскому завоеванию в течение как минимум 20 лет, поскольку другие местные города уже были захвачены.

Археологи считают, что воин был обезглавлен после того, как османам наконец удалось захватить Полистилон. На его лобной кости обнаружена серьезная предсмертная травма — раздробленный перелом, нанесенный колющим оружием. Вероятнее всего, он уже был мертв, когда враги отрезали ему голову. Позже неизвестный тайно похоронил эту голову на городском кладбище в изголовье могилы пятилетнего ребенка. Никаких свидетельств родственных связей между воином и ребенком нет. В могиле найдены черепки сосуда, которые использовались, чтобы закопать голову.

Сильная травма нижней челюсти была получена задолго до смерти. Точную ее причину установить не удалось, но это могло быть как падение с лошади, так и удар оружием с близкого расстояния или рана от огнестрельного оружия. Врач вернул обе половины челюсти в правильное положение и закрепил челюсть металлической проволокой, обернув ее вокруг оснований коренных зубов по обе стороны от перелома. Следы проволоки сохранились на зубах и зубном камне. Вероятнее всего, оно была золотой, так как медная проволока вызвала бы окрашивание прилегающих костей в зеленый, а серебряная — в серый цвет.

«Должно быть, это была какая-то золотая нить, золотая проволока или что-то в этом роде, как рекомендовано в Гиппократовом корпусе, составленном еще в пятом веке до нашей эры, — говорит профессор антропологии Университета Адельфи Анагностис Агеларакис. — Один из зубов был слегка подпилен, чтобы узел, завязанный на проволоке, не царапал щеку». Ученый добавил, что золото мягкое и податливое, и при этом прочное и нетоксичное, что делает его хорошим вариантом для такого применения. Неясно, был ли ранен язык воина, и повлияло ли лечение перелома на его дикцию.

Подобное лечение было весьма дорогим, так как требовался высококвалифицированный врач и драгоценный металл. Возможно, воин был не простым солдатом из крепостного гарнизона, а кем-то очень важным, возможно, даже военачальником Полистилона. Это также объясняет, почему османы обезглавили его после смерти, а кто-то подверг себя опасности, чтобы похоронить его голову в священной земле.

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По материалам: polit.ru

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