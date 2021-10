Нобелевскую премию присудили за объяснение ключевых принципов работы нервной системы человека

Вадим Карасев

Американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян стали лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии за открытие рецепторов температуры и осязания, сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Результаты исследований нейробиологов помогли получить представление о том, как тепло, холод и прикосновения вызывают сигналы в нашей нервной системе. Открытие поможет разработать новые методы лечения ряда болезненных состояний, таких как хроническая боль.

Джулиус начал исследования природы болезненных ощущений у человека еще в конце 1990-х. С помощью капсаицина — острого компонента перца чили — ему удалось найти рецептор TRPV1, который реагирует на высокую температуру, болезненную для человека. В 2002 году Джулиус и Патапутян независимо друг от друга обнаружили аналогичный рецептор TRPM8, отвечающий за реакцию на холод.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

В 2010 году Патапутян с командой нашел два рецептора, активируемых механическим давлением. Ученый дал им названия Piezo1 и Piezo2 (от греч. piezo — давление). Позже выяснилось, что эти рецепторы находятся в мышцах и сухожилиях, они сообщают нам о положении и движениях нашего тела и участвуют в передаче механических сигналов от внутренних органов. Благодаря этой сенсорной системе человек может ориентироваться в пространстве даже с закрытыми глазами. Патапутян также доказал, что Piezo2 является основным рецептором в этом процессе, а люди с недостатком Piezo2 испытывают трудности при ходьбе в темноте.

Вручение премии по медицине и физиологии положило начало "нобелевской неделе". До следующих выходных станут известны нобелевские лауреаты в области физики, химии, литературы, а в пятницу, 8 октября, будет объявлен обладатель Нобелевской премии мира.