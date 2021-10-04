Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 октября 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология и энергетика очень тесно связаны, и зачастую день проходит так, как того хотят числа. Эксперты в этой области рассказали, каким будет настроение чисел сегодня и как оно скажется на наших делах.

Это относительно благоприятный день, в который числа помогут нам исправить судьбу и вернуть жизнь в правильное русло. Самый главный совет на сегодня — не ждите у моря погоды.

Число-покровитель 4 октября 2021 года

Число-покровитель узнать довольно просто. Для этого мы складываем все цифры текущей даты 4.10.2021, а затем прибавляем порядковый номер дня недели, то есть 1. Получаем следующее: 4+1+0+2+0+2+1+1=11. 1+1=2.

Двойка у руля, а это значит, что в окружающем нас пространстве будет преобладать мужская энергия. Это день силы, самостоятельности и целеустремленности. Главный символ дня — сжатый кулак, олицетворяющий собой непреодолимое желание ломать преграды и добиваться своего. Это день сильных, но не грубых людей. Наоборот, лучше быть спокойнее, чтобы не пробуждать агрессивную натуру Двойки. Сегодня нужно поступать по совести, но не забывать о том, что нет ничего важнее ваших собственных дел.





События 4 октября из прошлого

4 октября 1582 года был введен григорианский календарь. Сегодня можно ждать кардинальных изменений во всех сферах жизни, а также в рабочем расписании.

4 октября 1830 года Бельгия провозгласила свою независимость от Нидерландов. Эксперты в области нумерологии отмечают, что Двойка подобные действия поощряет. Это отличный день для того, чтобы съехать от родителей, начать собственный бизнес, взять на себя ответственность.

4 октября 1920 года начался первый перелет через Канаду. 4 октября 1958 года из Лондона в Нью-Йорк начинают регулярно летать самолеты. Это прекрасный день для начала дальней дороги. Двойка любит, когда люди путешествуют.

Это очень благоприятное время для занятий наукой, получения знаний, подготовки к экзаменам. 4 октября 1934 года Энрико Ферми открыл эффект замедления нейтронов. В этот же день в 1957 году СССР запустил первый спутник на орбиту Земли. 4 октября 1958 года был запущен космический аппарат Луна-3, который сфотографировал обратную сторону Луны. 4 октября был открыт Челябинский государственный университет.

Советы нумерологов на этот понедельник

Двойка даст нам много сил и энергии для начала или завершения важных дел, так что старайтесь сегодня не прохлаждаться и не отлынивать от работы.

Если у вас есть желание сменить работу, сегодня идеальный день для рассылки резюме, прохождения собеседований.

Также сегодня удачное время для смены обстановки. Можно сделать перестановку мебели в доме либо отдохнуть после работы необычным для вас способом. К примеру, если вы постоянно сидите дома, попробуйте посетить интересное место с друзьями.

Будьте активными, но не переоценивайте свои возможности. Это тот день, когда можно смело двигаться вперед, заниматься различными делами, но при этом не думать, что вы способны на все.

Двойка может сделать так, что вы встретитесь с неуступчивостью со стороны окружающих. Не нужно уповать на то, что люди будут добрыми и отзывчивыми. Чем меньше у вас будет ожиданий на этот счет, тем легче будет прожить этот день.

Что касается любви и отношений, то это тот день, когда нужно давать свободу второй половинке. Ревность сегодня крайне опасна.

Талисманы удачи на 4 октября

Сегодня самыми полезными камнями-талисманами станут те, которые повышают нашу сосредоточенность, внимание и ускоряют мышление. К таким минералам относятся лунный камень, аметист, александрит.

Лучший цвет-талисман — черный. Старайтесь надевать одежду этого цвета, немного разбавляя его синим и фиолетовым. Черный цвет делает нас более внимательными к деталям.