Обучающие онлайн-программы пройдут государственную экспертизу

Без грифа ответственного ведомства учитель не сможет использовать контент на уроках в государственной школе или колледже

00:00 Автор: Светлана Заверняева

С 2023 года дистанционные уроки в школах и колледжах будут проходить только на государственных информационных системах. Для этого Правительство подготовит и внесёт в законодательство соответствующие изменения. Такое поручение Президент РФ дал по итогам заседания президиума Госсовета 27 сентября, сообщает сайт Кремля.

Какие критерии теперь будут предъявлять к учебным курсам и программам на онлайн-обучении и вернётся ли Госдума к обсуждению резонансного законопроекта о донастройке дистанционного обучения, выяснила «Парламентская газета».

Персональные данные не уплывут в Сеть

В первый же месяц нового учебного года на удалёнку ушли все школы Саратова и Псковской области, на дистант перевели учеников некоторых школ в Санкт-Петербурге, Татарстане и других регионах. Не исключено, что в ближайшие месяцы эпидемобстановка ухудшится и в других субъектах. А это значит, что ученикам снова придётся часть школьной программы изучать онлайн.

В начале прошлого года онлайн-уроки во многих школах проходили на Zoom и других зарубежных платформах. С 2023 года, согласно поручению президента, электронное обучение будут проводить исключительно на государственных информационных ресурсах. Законодательную базу для этого кабмин должен разработать в ближайшее время. Технические наработки для будущего перевода всех удалённых уроков на отечественный софт уже есть.

Любовь детей к гаджетам хотят направить в мирное русло

Напомним, в конце прошлого года Минпросвещения запустило в 14 регионах пилотный проект по созданию единой платформы в образовании. По итогам эксперимента будет создана цифровая образовательная среда (ЦОС), где аккумулируют уроки, учебные пособия, электронный журнал, чаты для общения родителей, документооборот, финансово-хозяйственное планирование и прочее.

«Поручение главы государства затрагивает не только дистанционное образование, но и куда более фундаментальные вопросы — сохранности и безопасности персональных данных детей», — сказала «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы VII созыва по образованию и науке Любовь Духанина. Отсюда — требование использовать только государственные информационные системы и ресурсы при реализации электронного и дистанционного обучения в школах и колледжах.

С одной стороны, необходимо максимально расширить возможности цифровых сервисов, с другой — обеспечить безопасность персональных данных, исключить любую коммерческую рекламу, несанкционированное проникновение в цифровое общение школьников и педагогов, свести к нулю угрозу вирусов, поделился с «Парламентской газетой» ожиданиями от перевода онлайн-обучения на отечественную платформу глава Общественного совета при Минпросвещения Виталий Сурвилло.

Учебные ролики пройдут экспертизу

Согласно другому поручению Владимира Путина, с 2023 года учителя будут использовать на дистанционных уроках только те курсы и анимационные ролики, которые имеют гриф Минпросвещения. «Если авторы какого-либо учебного контента хотят получить официальное одобрение министерства, то, конечно, эти материалы подлежат достаточно тщательной экспертизе», — пояснил необходимость такой меры Сурвилло.

Как пояснил «Парламентской газете» зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, экспертизу онлайн-курсов будут проводить так же, как и экспертизу учебников, которые используются в аккредитованных образовательных организациях.

«После того как эксперты подтвердят соответствие учебника образовательному стандарту и типовой программе учебного предмета, министерство проставляет гриф и разрешает его использовать», — уточнил Смирнов.





По такому же принципу проведут отбор обучающих программ для дистанта. В Общественном совете при Минпросвещения, по словам его главы, поддержат механизмы, благодаря которым для использования на уроках не допустят материал, содержащий недостоверные, антинаучные взгляды или просто множество опечаток или излишних англицизмов и уж тем более побуждающий детей к асоциальным поступкам или подрывающий традиционную культуру и ценности общества.

Вопрос с дистантом урегулирован

По данным статистических опросов, за последние полтора года отношение к дистанту в стране изменилось. Если в начале пандемии такой вид обучения воспринимали как вынужденную необходимость и выступали за скорейшую его отмену, то сегодня многие признают, что онлайн-технологии, при грамотном их применении, дают учащимся дополнительные возможности. Кроме того, при всех недостатках дистанционного формата, он позволяет обеспечить непрерывность образовательного процесса и сохранить здоровье учеников и их наставников.

Напомним, с прошлого года в портфеле Госдумы находится законопроект сенаторов о донастройке дистанционного образования. Инициатива была внесена в продолжение принятого ранее закона, который давал возможность регионам перевести школы и колледжи на онлайн-обучение в случае ЧС или при режиме повышенной опасности. Разработанный сенаторами документ должен был разделить полномочия по организации онлайн-обучения между профильными министерствами. Однако именно эта поправка об общих правилах организации дистанта вызвала широкий резонанс в обществе. Несмотря на то что концепцию законопроекта поддержали Правительство и профильный комитет Госдумы, депутаты отложили его рассмотрение.





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Относительно дальнейшей судьбы документа предыдущий состав Госдумы так и не определился. Выступая на пленарном заседании профессорского форума, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева напомнила, что законопроект о «дистанционке» пока остаётся в портфеле палаты. Как уточнила «Парламентской газете» зампредседателя Госдумы, перед тем как вынести его на рассмотрение депутатов, было важно услышать все «за» и «против».

В конце VII созыва депутаты внесли поправку в Закон «Об образовании», которая наделяет полномочиями принимать решения по «дистанционке» Правительство. 26 мая 2021 года закон подписал Президент РФ. Эта поправка практически повторяет законопроект сенаторов, считает зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. Только в документе сенаторов полномочия по организации дистанционного обучения передавали Минпросвещения, который отвечал бы за регламент онлайн-уроков для школ и колледжей, и Минобрнауки — для вузов. В принятых изменениях к Закону «Об образовании» все полномочия передают кабмину. «Безусловно, юридически это разные законы, но по существу, по последствиям для регулирования общественных отношений — это одно и то же», — сказал «Парламентской газете» сенатор.

Вступительные экзамены в вузы ушли в дистант

По его сведениям, сенаторы не намерены добиваться рассмотрения своего проекта, так как вопрос урегулирован. Скорее всего и депутаты не будет возвращаться к этому законопроекту. Ведь новому созыву Госдумы придётся решать другие, не менее важные вопросы в сфере образования.

Например, проблему неравенства и непрозрачности зарплат педагогов, из-за чего многие из них сегодня увольняются из своих школ, чтобы устроиться на работу в двух-трёх российских регионах. К тому же во время пандемии нагрузка на учителей возросла — им пришлось в свободное от уроков время готовить презентации и проводить индивидуальные онлайн-консультации. Как стало известно «Парламентской газете», в обеих палатах парламента намерены добиваться пересмотра оплаты труда педагогов с учётом всех этих реалий и затрат.

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