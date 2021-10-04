«Орлёнок» примет Всероссийский юношеский педагогический форум

Минпросвещения России проводит с 5 по 25 октября во Всероссийском детском центре «Орлёнок» Всероссийский юношеский педагогический форум. В нём примут участие 100 учеников классов психолого-педагогической направленности, действующих в школах России, информирует пресс-служба ведомства.

«История «Орлёнка» неразрывно связана с легендарными педагогами-новаторами, которые шесть десятилетий назад перевернули подход к детскому воспитанию. Олег Газман, Игорь Иванов, Сталь Шмаков заложили основы уникальной «орлятской педагогики», которая до сих пор с успехом используется многими образовательными организациями России и мира. Поэтому для нас большая радость и честь встречать участников первого Всероссийского юношеского педагогического форума! Уверен, что он пройдёт ярко, содержательно и эффективно!» – отметил директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Участники форума поделятся на четыре команды, каждая из которых будет носить имя одного из великих педагогов: Константина Ушинского, Даниила Эльконина, Василия Сухомлинского, Станислава Шацкого. Они будут изучать их биографии, вклад в развитие педагогической мысли в России и мире, а на основе этой информации придумают собственные логотипы и правила взаимодействия внутри групп.

Форум будет включать в себя несколько образовательных пространств: «ПРОшколу», «ПРОличность», «Творческие сМЫслы», «Профессиональные пробы» и «Узнаю, пробую, создаю». Участники включатся в дискуссии о роли педагогов в современном мире, посетят занятия по развитию soft skills и мастер-классы от учителей физкультуры в рамках тематического дня «Слагаемые здоровья». Также они научатся работать с аудиторией, освоят творческий подход к решению задач, укрепят коммуникативные и лидерские качества, а ещё спроектируют и презентуют школу своей мечты.

В ходе форума орлят ждут мотивационные встречи с участниками и победителями конкурса «Учитель года России», а также подготовка и проведение образовательных занятий вместе с опытными педагогами.

К финалу проекта дети соберут портфолио, в которые войдут сертификаты об участии в профессиональных пробах, конспекты занятий, сценарии реализуемых ими событий, грамоты и дипломы за достижения на разных этапах программы.

Всероссийский детский центр «Орлёнок» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

В течение года в «Орлёнок» приезжают более 20 тысяч ребят.

Организаторами форума выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Академия Минпросвещения России и ВДЦ «Орлёнок».