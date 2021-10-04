Павел Табаков рассказал о воспитании годовалой дочери: "У меня нормальная роль папы"

Вадим Карасев

Этим летом стало известно, что у 26-летнего Павла Табакова есть годовалая дочь. С матерью малышки Мии, 26-летней актрисой Софьей Синицыной, Табаков уже не вместе, однако сохраняет с ней дружеские отношения и помогает с воспитанием дочери.

В недавнем выпуске программы "Ты не поверишь!" на НТВ сын покойного Олега Табакова и Марины Зудиной дал редкий комментарий по поводу своего отцовства. Молодой актер признался, что регулярно видится с дочерью, а также объяснил, почему они с Софьей не вместе.





Павел Табаков

У меня нормальная роль папы. С дочкой вижусь достаточно часто. Я человек, который хочет, чтобы к нему хорошо относились. При этом понимаю, что и ко всем надо относиться хорошо и честно. Обманывать людей в делах любовных — это низко,

— заявил Павел.





Павел Табаков с дочерью Мией

Ранее в беседах с журналистами Табаков уже описывал, как складываются его отношения с бывшей возлюбленной и матерью его дочери:

Эта ситуация очень сложная для всех — мы дружим, но не живем вместе.





Софья Синицына с дочерью Мией

Напомним, что слухи о романе Павла Табакова и Софьи Синицыной начались в 2017 году. Сначала они вместе работали над общим проектом "Как я стал", а через какое-то время съехались. В начале лета выяснилось, что у Павла и Софьи есть дочь: на тот момент девочке уже исполнилось 10 месяцев. По слухам, причин для расставания у пары было несколько: сильная ревность Синицыной, а также неготовность Табакова к настоящей семейной жизни.





Софья Синицына

В светской тусовке ходят слухи, что сейчас Табаков увлечен своим PR-агентом Ксенией Ермоленко. Сначала они вместе выходили в свет, а на недавней вечеринке в рамках фестиваля "Кинотавр" демонстрировали нежные чувства друг к другу на публике. Сейчас же Павел вместе с Ксенией и друзьями отдыхают в Хорватии и даже не пытаются скрывать, что проводят отпуск вместе.





Павел Табаков и Ксения Ермоленко





Павел Табаков





Ксения ЕрмоленкоЯна Марковская