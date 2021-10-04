Подписана Декларация о деятельности школ России и Республики Беларусь

30 сентября была подписана Декларация о деятельности школ России и Республики Беларусь, которая стала одним из шагов к созданию единого образовательного пространства для профессионального общения, распространения передового педагогического опыта специалистов двух стран, информирует Минпросвещения России.

В настоящее время подготовлено Положение об Ассоциации школ Российской Федерации и Республики Беларусь и продолжается работа с белорусской стороной по совместной разработке критериев отбора и привлечению образовательных организаций.

До конца 2021 года планируется провести форум с участием директоров школ двух стран, определить направления деятельности и утвердить перспективный план работы, принять Положение об Ассоциации и создать рабочие группы.

В рамках тесного сотрудничества России и Беларуси в сфере образования проводится целый комплекс мероприятий, направленных на укрепление дружеских связей между учащимися Российской Федерации и Республики Беларусь, патриотическое воспитание подрастающего поколения, содействие развитию детско-юношеского туризма, выявление и поддержку талантливых и одарённых детей в области научно-технического творчества, развитие у них интереса к инженерно-техническим профессиям и исследовательской деятельности, а также популяризацию кадетского движения, содействие интеллектуальному, культурному, физическому и нравственному развитию детей, воспитание чувства преемственности поколений на основе знакомства с общим историческим прошлым.