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Полина Гагарина впервые прокомментировала суд за опеку над дочерью с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым

Полина Гагарина впервые прокомментировала суд за опеку над дочерью с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым

Развод 43-летнего Дмитрия Исхакова и 34-летней Полины Гагариной обернулся настоящим скандалом. Расстаться мирно бывшим супругам не удалось, а теперь им еще и предстоит выяснять отношения в суде — Исхаков подал иск против экс-супруги, чтобы установить порядок общения с их общей четырехлетней дочерью Мией.

По словам фотографа, певица не всегда охотно разрешает ему видеться с дочкой — все зависит от настроения его экс-супруги. На днях Гагарина впервые прокомментировала суд с бывшим мужем. Она заявила, что с дочерью Исхаков видится практически ежедневно.

Ну вы верите в это? Они видятся практически каждый день. Почему подает в суд? Этот вопрос надо задать ему,

— сказала она в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.


Полина Гагарина с дочерью Мией

В недавнем интервью Ксении Собчак Дмитрий Исхаков рассказал, что долгое время пытался договориться с бывшей женой "цивилизованно" и "по-человечески", однако сделать это ему не удалось.

Я подал иск, потому что мы исчерпали все возможности к договоренности,

— объяснил он свой поступок.

Исхаков отметил, что считает неправильным, что Мию воспитывают няни, когда ее мама занята на работе, в то время как он мог бы делать это сам.

Мне хотелось бы, чтобы дочь, просыпаясь, видела меня или маму. Если мамы нет, значит, меня,— говорил он.

Исхаков считает, что он сейчас ущемлен в правах, и он намерен их отстаивать.


В браке Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков прожили шесть лет. Пара также воспитывала сына певицы от первого брака Андрея. С ним у Исхакова сложились отличные отношения, но сейчас они практически не общаются.

По словам Исхакова, причиной их расставания с певицей стала смена ценностей и приоритетов: в то время как он на первое место ставил семью, Гагарина много времени уделяла своей карьере.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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