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Поставлены условия для начала прокачки по второй нитке СП-2

Поставлены условия для начала прокачки по второй нитке СП-2

Для начала прокачки газа по второй нитке "Северного потока — 2" необходимо будет выполнить ряд условий Дании — об этом сообщило агентство Bloomberg, не уточняя их суть.

Первая нитка уже получила в стране все необходимые согласования, для второй документы только оформляются.

"Решение означает, что теперь газ может быть поставлен по одной нитке (нитка В) незамедлительно, для нитки А нужно "выполнить еще несколько требований, чтобы она заработала", — пояснило агентство, ссылаясь на датских чиновников.

Ruposters писал, что ранее посол США в Москве потребовал увеличения транзита газа через Украину вместо использования СП-2. В Европе газопроводу предсказывают затяжную сертификацию, несмотря на рекордные цены на газ.

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По материалам: uposters.ru

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