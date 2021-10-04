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Повзрослевшего сына Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокса засняли по дороге на занятия карате

Повзрослевшего сына Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокса засняли по дороге на занятия карате

Дети 46-летней Анджелины Джоли и 57-летнего Брэда Питта находятся в центре внимания с младенческого возраста. И сегодня им даже не обязательно появляться на публике со своими знаменитыми родителями — папарацци готовы подкарауливать их на самых обычных маршрутах вроде похода в магазин или на занятия.

На днях в объективы репортеров попал повзрослевший 13-летний Нокс. За время, что мы его не видели, он не только подрос, но и отрастил волосы — раньше Нокс носил очень короткую стрижку. Судя по всему, мальчик отправлялся на занятия карате, так как на улице он появился в традиционной для этого вида спорта форме: с кимоно, поясом и свободными брюками. На занятия Нокса сопровождала неизвестная широкой публике женщина — вероятно, одна из нянь.


Нокс Джоли-Питт

Карате Нокс занимается уже несколько лет, так что спортивные амбиции мальчика весьма серьезные. Ранее в прессе сообщалось, что сын Джоли также с удовольствием рисует и часто создает самодельные украшения по своим эскизам. Еще Нокс изучал язык жестов. А вот актерская карьера его, кажется, совсем не привлекает.


Инсайдеры рассказывали, что Нокс и его сестра-двойняшка Вивьен сами признались матери, что не хотят идти по ее стопам. При этом оба уже успели близко познакомиться с индустрией: Вивьен снялась в эпизодической роли маленькой принцессы Авроры в фильме "Малефисента" вместе с Джоли, ну а Нокс поучаствовал в озвучивании мультфильма "Кунг-фу Панда 3".


Анджелина Джоли с детьми Ноксом, Вивьен, Захарой и Шайло

Напомним, что всего у Анджелины Джоли и Брэда Пита шестеро детей: 13-летние Нокс и Вивьен, а также 15-летняя Шайло являются биологическими детьми пары, а 20-летний Мэддокс, 17-летний Пакс и 16-летняя Захара — приемными.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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