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Президент США не исключил возможность дефолта в стране

Президент США не исключил возможность дефолта в стране

21:42  Автор: Жанна Звягина


Источник: РИА Новости



Президент США Джозеф Байден заявил, что не может обещать, что дефолта в стране не будет. По его словам, это зависит от сенаторов-республиканцев и их лидера Митча Макконнелла.

1 октября Соединенные Штаты превысили разрешенный конгрессом потолок госдолга в 28,4 триллиона долларов. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение о поднятии потолка долга.

«Я не верю, что результат (повышение потолка госдолга — прим. ред.) будет именно таким из-за печальных последствий. Если бы я мог, я бы это гарантировал», — цитирует РИА «Новости» слова американского лидера.

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Байден считает, что если конгресс не поднимет потолок госдолга, то это повредит статусу доллара как мировой резервной валюты.

«Это подорвет безопасность ценных бумаг Минфина США и будет угрожать резервному статусу доллара как мировой валюты, на которую мир полагается. Американский кредитный рейтинг будет снижен, процентные ставки поднимутся для ипотеки, автокредитов, кредитных карт, вообще займов», — сказал глава Белого дома.



#США #долги


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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