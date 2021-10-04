Разрешат ли тратить маткапитал на газификацию

Сенаторы обсудят предложения по расширению использования госвыплаты семьям с детьми

00:00 Автор: Юлия Сапрыгина

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала в пресс-центре «Парламентской газеты», как работают меры соцподдержки в стране и какие изменения в этой сфере могут быть приняты в ближайшее время.

- Счётная палата предложила снять ограничения по использованию материнского капитала. Как вы относитесь к такой инициативе?

- Я с осторожностью отношусь к снятию ограничений на использование материнского капитала. Ведь изначально эта мера социальной поддержки была задумана именно для того, чтобы родители смогли тратить деньги на нужды ребёнка, а не на свои личные желания.

К сожалению, родители бывают разные. Есть случаи незаконного использования маткапитала, есть и реальные уголовные дела за такие преступления.

Поэтому каждое предложение по снятию ограничений очень внимательно рассматривается экспертами. Думаю, что и предложение Счётной палаты будут очень внимательно изучать в Минтруде.

- А какие новые возможности по использованию материнского капитала сегодня обсуждаются и представляются перспективными?

- В каждой семье свои проблемы. Допустим, многодетным нужен большой автомобиль, чтобы в нём могла разместиться вся семья.

А от жителей села к нам часто поступают предложения — разрешить использовать маткапитал на газификацию, на подведение газа к домам, на обвязку котла и так далее.

Кто-то хочет использовать маткапитал под ипотеку, причём сразу после рождения ребенка, а кто-то хочет тратить деньги на текущие нужды. Нам важно понимать, как в каждой такой конкретной ситуации представлены интересы ребёнка, и именно исходя из этого принимать свои решения.

- Ещё одна инициатива — на этот раз от Общероссийского народного фронта. Там предложили распространить семейную ипотеку на вторичное жильё в городах, где практически нет новостроек…

- Почему возникла такая идея? Возьмём гипотетическую семью, которая проживает в регионе, где жильё не строят. На практике, и нам известны такие случаи, многие семьи придумывают схему: например, покупают квартиру не в своём регионе, а потом совершают обмен жилья или же сами переезжают в другой субъект.

Поэтому очень важно, чтобы не было искусственных преград, которые не позволяют семьям улучшить свои жилищные условия из-за того, что в каком-то регионе нет таких возможностей. Думаю, что в Минтруде изучат предложение. Наш Комитет по социальной политике также проанализирует ситуацию.





- Россия переходит на предоставление госуслуг в проактивном формате. Это значит, что граждане смогут получать большинство пособий и выплат в беззаявительном порядке. Какая работа предшествовала этому нововведению?

- Совет Федерации в тесном взаимодействии с регионами ведёт такую работу на законодательном уровне уже несколько лет.

Поэтапно были введены нормы в законодательство, регулирующие работу информационных систем в социальной сфере, далее на основании сведений, содержащихся в этих системах, стало возможным предоставление мер социальной поддержки.

Как оформить бесплатное подведение газа к участку

Как это отразилось на гражданах? Появились электронные трудовые книжки, появились электронные листки нетрудоспособности и так далее. Всё это позволяет людям не тратить время на посещение разных учреждений, а получать пособия и выплаты автоматически. И это принципиальный момент — что не гражданин идёт за услугой, а услуга его находит.

До конца 2021 года в электронный формат будут переведены около 100 госуслуг. Необходимо добиться того, чтобы каждый получатель социальных услуг знал, что ему положено и что он должен получить.

- Давайте, кстати, напомним, какие услуги в проактивном режиме можно получить уже сейчас?

- Например, материнский капитал. У родителей после рождения ребёнка достаточно много бытовых забот. Поэтому беззаявительная выдача сертификата на маткапитал позволяет сэкономить время.

Также в беззаявительном порядке оформляются страховая пенсия по инвалидности и социальная пенсия по инвалидности, досрочная пенсия по предложению органов службы занятости при отсутствии возможности трудоустройства. Несмотря на то что формально такой дистанционный формат должен был вступить в силу с 2022 года, период пандемии ускорил процесс перехода на беззаявительный порядок.

В дистанционном формате по уведомлению гражданина в личном кабинете и на электронную почту производились постановка на учёт в качестве безработного и оформление пособия по безработице.





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На основании заявления в электронной форме производились денежные выплаты на детей: по пять тысяч детям до 3 лет, ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет, а также единовременная выплата 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет.

А с 27 сентября началось обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации с помощью электронного сертификата, который будет, как и все социальные выплаты, привязан к карте «Мир».





- Вы перечислили достаточно большой комплекс мер. Можно сказать, что всё это реально работает на практике? Или приходится что-то донастраивать по ходу?

- Мы ведём постоянный мониторинг правоприменительной практики. Это самый важный момент, и, если возникает какая-то проблема, она решается «в ручном режиме».

Например, как это было в период пандемии, когда семье начисляли единовременные выплаты, а финансовые организации списывали их за долги.

Анализ таких проблем привёл к появлению законопроекта о запрете списания социальных выплат и пособий, который, надеюсь, будет рассмотрен уже в осеннюю сессию. Я бы сказала, что это объективный запрос на справедливость.

- Ещё одна новая форма поддержки граждан — «социальный контракт». Расскажите об этом подробнее, кто может заключить такой контракт и какие преимущества он даёт?

- В отличие от выплаты пособий цель социального контракта — помочь нуждающимся перейти на самообеспечение.

Основной акцент здесь делается на работу с семьями с детьми. За полгода действия программы в регионах было заключено более 120 тысяч социальных контрактов.

Например, одним из самых востребованных направлений социального контракта в 2021 году стала помощь в трудоустройстве. В рамках социального контракта люди получают средства и на преодоление трудной жизненной ситуации. Их можно потратить на покупку одежды или бытовой техники.

Также можно получить средства на открытие своего дела в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых.

В результате у семей с детьми появился ещё один действенный инструмент для повышения уровня доходов.

- Каковы результаты детского туристического кешбэка?

- Итоги реализации программы «детского кешбэка» сейчас подводятся. Но уже можно говорить, что в программе приняли участие более 60 процентов детских организаций, вошедших в сводный реестр Минпросвещения.

Всего по программе родители приобрели около 400 тысяч путевок, а средний размер выплаты так называемого кешбэка составил 11 500 рублей за путёвку.

Подробнее итоги детской летней кампании мы обсудим на заседании Комитета 5 октября. Также пойдёт разговор о мерах поддержки следующего летнего сезона.

#газификация регионов #маткапитал

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