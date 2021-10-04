Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Российская команда выступит на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics

Российская команда выступит на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics

Российская команда выступит на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics

XIII Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics будет проводиться в Бухаресте (Румыния) в распределённом формате, она объединит участников из 25 стран, информирует Минпросвещения России.

12 и 13 октября туры олимпиады состоятся на национальных площадках. Российская команда пройдёт их в Российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена.

Российскую Федерацию представляют четыре участника:

Бахарев Иван, 11-классник Президентского физико-математического лицея № 239 (г. Санкт-Петербург);
 Ибрагимов Айдар, выпускник СУНЦ МГУ (г. Москва);
 Сибгатуллин Данил, выпускник школы № 1589 (г. Москва);
Туревский Максим, 11-классник Президентского физико-математического лицея № 239 (г. Санкт-Петербург).
Руководит командой Кирилл Сухов, учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 города Санкт-Петербурга. Заместитель руководителя сборной – Андрей Кушнер, методист Центра педагогического мастерства города Москвы.

Вследствие пандемии данная олимпиада была дважды отложена – с февраля на май, а затем на октябрь. Команда была отобрана тренерским штабом ещё весной этого года.

Сразу после олимпиады начинается первый из пяти этапов отбора на Международную математическую олимпиаду IMO-2022, которая пройдёт в июле в Норвегии, – осенние учебно-тренировочные сборы кандидатов в команду 2022 года.

Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте (Румыния). Впервые соревнование прошло в 2008 году.

В олимпиаде принимают участие школьники из разных стран. По регламенту состязания они выполняют индивидуальные задания в течение двух дней. В каждом из туров необходимо за 4,5 часа решить три задания. Победители определяются в личном и командном зачётах.

Официальный язык соревнований – английский, но задания участники получают на родном языке.

На предыдущей олимпиаде Romanian Master of Mathematics 2020 российская сборная получила пять золотых медалей и заняла первое место в командном зачёте.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Карди Би стала звездой Недели моды в Париже — все благодаря очень ярким нарядам
Карди Би стала звездой Недели моды в Париже — все благодаря очень
Власти Карачаево-Черкесии за три года намерены создать в 13 детских садах республики более 1 тыс. мест
Власти Карачаево-Черкесии за три года намерены создать в 13 детских
В Пензенской области стартовал фестиваль-конкурс агитбригад
В Пензенской области стартовал фестиваль-конкурс агитбригад
«Орлёнок» примет Всероссийский юношеский педагогический форум
«Орлёнок» примет Всероссийский юношеский педагогический форум
В Ульяновском педуниверситете продолжится работа Центра консультативной помощи родителям
В Ульяновском педуниверситете продолжится работа Центра
Российские школы продолжат работу в очном режиме
Российские школы продолжат работу в очном режиме
Российская команда выступит на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics
Российская команда выступит на XIII Международной олимпиаде Romanian
В Республике Алтай стартует конкурс 3D-моделирования
В Республике Алтай стартует конкурс 3D-моделирования
В России впервые пройдёт Неделя учителя
В России впервые пройдёт Неделя учителя
В регионах СКФО за ближайшие три года планируют создать более 20 детских технопарков «Кванториум»
В регионах СКФО за ближайшие три года планируют создать более 20
Нобелевскую премию присудили за объяснение ключевых принципов работы нервной системы человека
Нобелевскую премию присудили за объяснение ключевых принципов работы
В адаптивных организациях Омской области появились новые места дополнительного образования
В адаптивных организациях Омской области появились новые места

Топ на сегодня

Наталья Водянова и Антуан Арно, Ирина Шейк, Настя Ивлеева, Карли Клосс на торжественном ужине в Париже
Наталья Водянова и Антуан Арно, Ирина Шейк, Настя Ивлеева, Карли
Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных" слов Макрона
Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных"
"Лежит в кислородной маске": СМИ сообщили об ухудшении состояния Гузеевой
"Лежит в кислородной маске": СМИ сообщили об ухудшении
Звездный Instagram: парижские заметки, осенние прогулки и фото с детьми
Звездный Instagram: парижские заметки, осенние прогулки и фото с
Битва платьев: Дуа Липа против Изабель Юппер
Битва платьев: Дуа Липа против Изабель Юппер

Еще по теме

Российская сборная завоевала шесть медалей и заняла второе место в командном зачёте на Международной математической олимпиаде
Россия проведет 62-ю Международную математическую олимпиаду для школьников
В Санкт-Петербурге стартовала 62-я Международная математическая олимпиада для школьников
Учащиеся Санкт-Петербургского губернаторского физико-математического лицея № 30 завоевали награды в Румынии