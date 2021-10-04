Российская команда выступит на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics

XIII Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics будет проводиться в Бухаресте (Румыния) в распределённом формате, она объединит участников из 25 стран, информирует Минпросвещения России.

12 и 13 октября туры олимпиады состоятся на национальных площадках. Российская команда пройдёт их в Российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена.

Российскую Федерацию представляют четыре участника:

Бахарев Иван, 11-классник Президентского физико-математического лицея № 239 (г. Санкт-Петербург);

Ибрагимов Айдар, выпускник СУНЦ МГУ (г. Москва);

Сибгатуллин Данил, выпускник школы № 1589 (г. Москва);

Туревский Максим, 11-классник Президентского физико-математического лицея № 239 (г. Санкт-Петербург).

Руководит командой Кирилл Сухов, учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 города Санкт-Петербурга. Заместитель руководителя сборной – Андрей Кушнер, методист Центра педагогического мастерства города Москвы.

Вследствие пандемии данная олимпиада была дважды отложена – с февраля на май, а затем на октябрь. Команда была отобрана тренерским штабом ещё весной этого года.

Сразу после олимпиады начинается первый из пяти этапов отбора на Международную математическую олимпиаду IMO-2022, которая пройдёт в июле в Норвегии, – осенние учебно-тренировочные сборы кандидатов в команду 2022 года.

Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте (Румыния). Впервые соревнование прошло в 2008 году.

В олимпиаде принимают участие школьники из разных стран. По регламенту состязания они выполняют индивидуальные задания в течение двух дней. В каждом из туров необходимо за 4,5 часа решить три задания. Победители определяются в личном и командном зачётах.

Официальный язык соревнований – английский, но задания участники получают на родном языке.

На предыдущей олимпиаде Romanian Master of Mathematics 2020 российская сборная получила пять золотых медалей и заняла первое место в командном зачёте.