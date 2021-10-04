Российские школы продолжат работу в очном режиме

Массового закрытия школ из-за распространения коронавирусной инфекции не будет. Об этом в ходе встречи с журналистами в Ростове-на-Дону, где проходили первый и второй очные туры заключительного этапа конкурса «Учитель года России – 2021», заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, информирует Минпросвещения России.

«Никакого закрытия, или массового локдауна, мы не предполагаем», – подчеркнул Министр.

Сергей Кравцов уточнил, что в настоящее время из-за коронавируса закрыто менее 0,1% школ и такие решения принимаются не централизованно, а в каждом регионе с учётом эпидемиологической ситуации.

Минпросвещения России ведёт постоянный мониторинг деятельности образовательных организаций, в этой работе участвуют представители всех субъектов Федерации.

В настоящее время, как отмечалось на заседании оперативного штаба Министерства просвещения, ситуация остаётся контролируемой, сохранение очного режима обучения является одной из важнейших задач в наступившем учебном году. Также под особым контролем во всех регионах остаётся соблюдение всех требований Роспотребнадзора, чтобы сохранить здоровье детей и педагогов.