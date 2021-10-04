Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российские школы продолжат работу в очном режиме

Российские школы продолжат работу в очном режиме

Массового закрытия школ из-за распространения коронавирусной инфекции не будет. Об этом в ходе встречи с журналистами в Ростове-на-Дону, где проходили первый и второй очные туры заключительного этапа конкурса «Учитель года России – 2021», заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, информирует Минпросвещения России.

«Никакого закрытия, или массового локдауна, мы не предполагаем», – подчеркнул Министр.

Сергей Кравцов уточнил, что в настоящее время из-за коронавируса закрыто менее 0,1% школ и такие решения принимаются не централизованно, а в каждом регионе с учётом эпидемиологической ситуации.

Минпросвещения России ведёт постоянный мониторинг деятельности образовательных организаций, в этой работе участвуют представители всех субъектов Федерации.

В настоящее время, как отмечалось на заседании оперативного штаба Министерства просвещения, ситуация остаётся контролируемой, сохранение очного режима обучения является одной из важнейших задач в наступившем учебном году. Также под особым контролем во всех регионах остаётся соблюдение всех требований Роспотребнадзора, чтобы сохранить здоровье детей и педагогов.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Карди Би стала звездой Недели моды в Париже — все благодаря очень ярким нарядам
Карди Би стала звездой Недели моды в Париже — все благодаря очень
Власти Карачаево-Черкесии за три года намерены создать в 13 детских садах республики более 1 тыс. мест
Власти Карачаево-Черкесии за три года намерены создать в 13 детских
В Пензенской области стартовал фестиваль-конкурс агитбригад
В Пензенской области стартовал фестиваль-конкурс агитбригад
«Орлёнок» примет Всероссийский юношеский педагогический форум
«Орлёнок» примет Всероссийский юношеский педагогический форум
В Ульяновском педуниверситете продолжится работа Центра консультативной помощи родителям
В Ульяновском педуниверситете продолжится работа Центра
Российские школы продолжат работу в очном режиме
Российские школы продолжат работу в очном режиме
Российская команда выступит на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics
Российская команда выступит на XIII Международной олимпиаде Romanian
В Республике Алтай стартует конкурс 3D-моделирования
В Республике Алтай стартует конкурс 3D-моделирования
В России впервые пройдёт Неделя учителя
В России впервые пройдёт Неделя учителя
В регионах СКФО за ближайшие три года планируют создать более 20 детских технопарков «Кванториум»
В регионах СКФО за ближайшие три года планируют создать более 20
Нобелевскую премию присудили за объяснение ключевых принципов работы нервной системы человека
Нобелевскую премию присудили за объяснение ключевых принципов работы
В адаптивных организациях Омской области появились новые места дополнительного образования
В адаптивных организациях Омской области появились новые места

Топ на сегодня

Наталья Водянова и Антуан Арно, Ирина Шейк, Настя Ивлеева, Карли Клосс на торжественном ужине в Париже
Наталья Водянова и Антуан Арно, Ирина Шейк, Настя Ивлеева, Карли
Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных" слов Макрона
Алжир отозвал посла из Франции из-за "безответственных"
"Лежит в кислородной маске": СМИ сообщили об ухудшении состояния Гузеевой
"Лежит в кислородной маске": СМИ сообщили об ухудшении
Звездный Instagram: парижские заметки, осенние прогулки и фото с детьми
Звездный Instagram: парижские заметки, осенние прогулки и фото с
Битва платьев: Дуа Липа против Изабель Юппер
Битва платьев: Дуа Липа против Изабель Юппер

Еще по теме

Минпросвещения России ведёт постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации в школах
Минпросвещения не планирует массово закрывать школы из-за COVID-19
Минпросвещения России не планирует массового перевода школ на дистанционное обучение
Результаты ЕГЭ не ухудшились – Кравцов