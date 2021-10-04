Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российские военные получат боевую экипировку с экзоскелетом и дронами

Российские военные получат боевую экипировку с экзоскелетом и дронами

В России идет работа над интеграцией новых элементов экипировки солдат. В нее планируют включить экзоскелет и беспилотные аппараты, рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

"Говоря о боевой экипировке "солдата будущего", необходимо отметить, что в 2021 году совместно с отечественными предприятиями промышленности проведена обширная работа по включению в состав боевой экипировки военнослужащего новой "робототехнической" подсистемы, в которую входят мини- и микроБПЛА, носимые робототехнические комплексы, а также экзоскелеты", — заявил он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он также отметил, что в 2019 году начался комплекс работ "Сотник", где проектируются новые образцы стрелкового оружия, средства ближнего боя и средства индивидуальной бронезащиты. Боевая экипировка проекта "Сотник" должна сменить предыдущий комплект "Ратник" в 2025 году.

Ранее Ruposters писал о разработках российской гиперзвуковой ракеты большой дальности X-95.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Российские военные получат боевую экипировку с экзоскелетом и дронами
Российские военные получат боевую экипировку с экзоскелетом и дронами
Повзрослевшего сына Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокса засняли по дороге на занятия карате
Повзрослевшего сына Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокса засняли по
В новом учебном году в Новосибирской области открылось 105 центров «Точка роста»
В новом учебном году в Новосибирской области открылось 105 центров
В столице стартовала этнографическая олимпиада для школьников и студентов колледжей
В столице стартовала этнографическая олимпиада для школьников и
Контент о Великой Отечественной войне в интернете может оказаться интересным, но недостоверным
Контент о Великой Отечественной войне в интернете может оказаться
В Томской области с 4 по 17 октября пройдет отборочный этап VII Национального конкурса «Абилимпикс»
В Томской области с 4 по 17 октября пройдет отборочный этап VII
Поставлены условия для начала прокачки по второй нитке СП-2
Поставлены условия для начала прокачки по второй нитке СП-2
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Деми Мур с дочерью, Елена Перминова на показах Stella McCartney и Giambattista Valli
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Деми Мур с дочерью, Елена
Доля просроченных кредитов россиян обновила исторический минимум
Доля просроченных кредитов россиян обновила исторический минимум
Карди Би стала звездой Недели моды в Париже — все благодаря очень ярким нарядам
Карди Би стала звездой Недели моды в Париже — все благодаря очень
Власти Карачаево-Черкесии за три года намерены создать в 13 детских садах республики более 1 тыс. мест
Власти Карачаево-Черкесии за три года намерены создать в 13 детских
В Пензенской области стартовал фестиваль-конкурс агитбригад
В Пензенской области стартовал фестиваль-конкурс агитбригад

Топ на сегодня

Кинопоиск предложил россиянам украинский триллер "Позывной Бандерас" с пропагандой о войне с Россией
Кинопоиск предложил россиянам украинский триллер "Позывной
Экс-солистка "Тату" объявила о воссоединении знаменитого дуэта
Экс-солистка "Тату" объявила о воссоединении знаменитого
Быстрые заговоры на покупку: как сделать так, чтобы деньги вернулись и приумножились
Быстрые заговоры на покупку: как сделать так, чтобы деньги вернулись
Тиктокер Милохин чуть не разбил об лёд двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву
Тиктокер Милохин чуть не разбил об лёд двукратную чемпионку мира
Магия осени: как привлечь в жизнь любовь, удачу и счастье
Магия осени: как привлечь в жизнь любовь, удачу и счастье

Еще по теме

Более 50 элементов боевой экипировки военнослужащего проходят опытную эксплуатацию в войсках
Комплект боевой экипировки «Ратник» для Воздушно-десантных войск пополнится новыми образцами вооружения
Российская армия получит экипировку «Ратник-3» со встроенным экзоскелетом
Свыше 500 комплектов боевой экипировки «Ратник» получили разведчики ЗВО в Нижегородской области