Российские военные получат боевую экипировку с экзоскелетом и дронами

Вадим Карасев

В России идет работа над интеграцией новых элементов экипировки солдат. В нее планируют включить экзоскелет и беспилотные аппараты, рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

"Говоря о боевой экипировке "солдата будущего", необходимо отметить, что в 2021 году совместно с отечественными предприятиями промышленности проведена обширная работа по включению в состав боевой экипировки военнослужащего новой "робототехнической" подсистемы, в которую входят мини- и микроБПЛА, носимые робототехнические комплексы, а также экзоскелеты", — заявил он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он также отметил, что в 2019 году начался комплекс работ "Сотник", где проектируются новые образцы стрелкового оружия, средства ближнего боя и средства индивидуальной бронезащиты. Боевая экипировка проекта "Сотник" должна сменить предыдущий комплект "Ратник" в 2025 году.

Ранее Ruposters писал о разработках российской гиперзвуковой ракеты большой дальности X-95.