С чего началась история освоения космоса

00:17 Автор: Светлана Заверняева

4 октября в России отмечается День Космических войск. Этот профессиональный праздник приурочен к дню запуска первого искусственного спутника Земли, который успешно выполнил заданную программу.

Первые воинские части космического назначения (ныне Ракетные войска стратегического назначения РВСН — прим. ред.) были сформированы в СССР в 1955 году. Ещё через два года был создан Командно-измерительный комплекс управления космическими аппаратами (ныне — Главный испытательный центр испытаний и управления космическими средствами имени Г.С. Титова).

4 октября 1957 года на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли. Спутник ПС-1 летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли, а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.

Анализ полученных сигналов со спутника дал возможность изучить верхние слои ионосферы, что до этого было невозможно. Кроме того, были получены полезнейшие для дальнейших запусков сведения об условиях работы аппаратуры, проведена проверка всех расчётов, а также определена плотность верхних слоев атмосферы по торможению спутника.

Запуск первого искусственного спутника Земли получил огромный резонанс в мире. В сентябре 1967 года Международная федерация астронавтики провозгласила 4 октября Днем начала космической эры человечества.

Как отдельный род вооружённых сил войск Космические войска России были сформированы только в 2001 году.

День 4 октября в истории

В 2011 году Космические войска прекратили самостоятельное существование. Но спустя четыре года по указу Президента были вновь воссозданы, теперь уже в составе Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Сегодня основными задачами Космических войск являются: предупреждение высшего военно-политического руководства страны о ракетном нападении; противоракетная оборона; контроль космического пространства; создание, развертывание, поддержание российской орбитальной группировки и управление космическими аппаратами военного, двойного, социально-экономического и научного назначения.

#космос #армия #история

148