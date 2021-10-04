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Сергей Кравцов и Василий Голубев вручили награды педагогам Ростовской области

Сергей Кравцов и Василий Голубев вручили награды педагогам Ростовской области

Быть учителем – это призвание. Об этом заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в ходе вручения ведомственных наград педагогам Ростовской области, информирует Минпросвещения России.

«Сегодня мы награждаем выдающихся учителей одного региона, но я хочу поблагодарить всех учителей нашей страны за их работу, за то внимание, которое вы уделяете и детям, и развитию системы образования в целом», – подчеркнул Министр.

В торжественной церемонии принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ведомственный знак отличия «Отличник просвещения» получили:
– Ирина Быкова, учитель истории и обществознания школы № 64, г. Ростов-на-Дону
– Анжела Гречишкина, учитель русского языка и литературы гимназии № 45, г. Ростов-на-Дону
– Наталья Козырева, воспитатель детского сада № 84 города Таганрога
– Ирина Тимончук, учитель изобразительного искусства гимназии № 35, г. Ростов-на-Дону
– Лариса Рыбалкина, учитель физической культуры школы № 37 с углубленным изучением искусств и английского языка, г. Таганрог

Нагрудного знака «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» была удостоена Анна Котова, директор Регионального аналитического центра развития образования, г. Ростов-на-Дону.

Почетные грамоты Министерства просвещения Российской Федерации получили:
– Светлана Банушина, заместитель директора Азовского профессионального училища № 45, г. Азов,
– Лариса Кузнецова, преподаватель Ростовского-на-Дону автодорожного колледжа, г. Ростов-на-Дону,
– Елена Петрова, заместитель директора Ростовского центра помощи детям с ограниченными возможностями здоровья № 4, г. Ростов-на-Дону,
– Ирина Тюрина, учитель-дефектолог Ростовского областного центра образования неслышащих учащихся, г. Ростов-на-Дону.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил медали «За доблестный труд на благо Донского края» учителю начальных классов Степано-Савченской основной общеобразовательной школы Любови Ефименко, директору Донского промышленно-технического коллелджа имени Б.Н. Слюсаря Игорю Ширяеву, учителю истории и обществознания Первомайской средней общеобразовательной школы Людмиле Новзе, учителю русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 1 Константиновского района Нине Рудич.

Благодарность Губернатора Ростовской области получили воспитатель детского сада «Журавлик» города Волгодонска Ирина Бурых и учитель математики Ростовской специальной школы-интерната № 38 города Ростов-на-Дону Татьяна Литвиненко.

Благодарственные письма Губернатора Ростовской области получили учитель физического воспитания средней общеобразовательной школы № 1 сл. Большая Мартыновка Николай Басюк, педагог дополнительного образования Дома детского творчества Тацинского района Екатерина Днестрянская, учитель русского языка и литературы Ростовской специальной школы-интерната № 38 Лариса Будкова.

Мероприятие проводилось в ходе рабочего визита Министра просвещения в Ростов-на-Дону, где проходят финальные испытания конкурса «Учитель года России – 2021».

# Общество
По материалам: edu.ru

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